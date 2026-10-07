Femicid: uciderea intenționată a femeilor sau a fetelor, motivată de prejudecăți sau discriminare bazată pe gen. Victima nu are putere să se apere, să ceară ajutor, să fugă. Exact cum nu a avut nici Valentina, tânăra de 28 de ani, găsită fără viață, într-o valiză pe râul Olt. Vlad Bălțățeanu i-a luat viața și s-a făcut nevăzut. A fugit în Elveția, crezând că nu va fi vreodată prins. Ieri a fost adus în țară, sub escortă.

Bărbatul și-a petrecut noaptea în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Ancheta continuă și astăzi, când bărbatul urmează să dea declarații în fața polițiștilor.

Dacă își va recunoaște fapta în fața autorităților, va fi dus la reconstituirea traseului, de acasă, din Tomșani, de unde ar fi avut loc crima, până la locul în care ar fi aruncat cadavrul în râul Olt.

Articolul continuă după reclamă

Individul de 30 de ani este cercetat pentru omor în cazul Valentinei Tănăsie. Acesta s-a predat în Elveția, după ce fusese dat în urmărire internațională.