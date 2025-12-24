Percheziţii ieri la vila din Pipera a fostei ministre Rodica Stănoiu. Procurorii şi mascaţii au ridicat telefoane, laptopuri și documente, după ce rudele au reclamat dispariția unor obiecte de artă şi bijuterii. La descinderi a fost prezent şi bărbatul căruia Rodica Stănoiu i-a lăsat mare parte din avere, un jurist cu 50 de ani mai tânăr.

Anchetatorii vor să elimine toate suspiciunile privind moartea fostei ministre a Justiţiei, Rodica Stănoiu. Percheziţiile decise cu două zile înaintea crăciunului nu sunt întâmplătoare. Polițiștii și procurorii din Ilfov au început perchezițiile încă de dimineață. Au căutat dispozitive electronice, precum telefoane sau laptopuri, dar și documente care i-ar putea ajuta în anchetă.

Din casa Rodicăi Stănoiu ar fi dispărut mai multe obiecte de valoare

Asta pentru că, spun surse judiciare, apropiații fostei ministre ar fi reclamat că din casă au dispărut mai multe obiecte de valoare. La descinderi a fost prezent și Marius Calotă, bărbatul de 33 de ani care i-a fost alături Rodicăi Stănoiu în ultimii ani.

Bărbatul a oferit explicații zilele trecute, în faţa Institutului de Medicină Legală, unde ar fi mers din două motive. Să ridice trupul Rodicăi Stănoiu, după deshumare, pentru a fi înmormântată din nou. Dar şi să se intereseaze în ce condiţii poate fi anulat testamentul dacă se consideră că defunctul nu avea discernământ.

"Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiţi, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotaţie în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine", spune Marius Calotă, apropiat al Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu i-a lăsat prin testament mare parte din averea ei, estimată la milioane de euro, lui Marius Calotă. Printre altfele, două vile, cea din Pipera și cea din Năvodari, tablouri și bijuterii de valoare, dar și două mașini. Documentul ar fi fost semnat la notar la începutul anului. Rudele îl contestă.

"Reacţia lor, atitudinea pe care o au este nejustificată. Nişte persoane nemulţumite care acum încearcă să facă un rău gratuit", spune Marius Calotă, apropiat al Rodicăi Stănoiu.

Pe lângă Marius Calotă, Rodica Stănoiu a mai trecut în testament alți opt moștenitori. Documentul poate fi contestat în instanță.

