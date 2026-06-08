O educatoare din Paşcani a fost reclamată la poliţie de tatăl unui băieţel de 4 ani care susţine că femeia i-a agresat copilul. Bărbatul a intrat la bănuieli după ce fiul său a început să aibă coşmaruri noaptea şi refuzat să mai meargă la grădiniţă. Aşa că a înregistrat-o pe educatoare, cu ajutorul unui dispozitiv pe care l-a pus într-o jucărie a copilului.

"Ia uite-l! Ia uite-l! Nu mai veni cu capul în aia, bă, că crapi acolo! (...) Mă, tu auzi? Tu auzi? (...) Pe scaun! Eşti surd? (...) Nu mă interesează! Să te doară până nu mai poţi! (...) Să fii sănătos!

Ţi-am spus să nu alergi! Dacă îţi spargi rău capul, să te ia mama cu capul crăpat! Ţi-am zis să nu mai alergi", se aude pe înregistrare.

Acum la grădiniţă se face anchetă internă iar Inspectoratul Şcolar Judeţean face propriile verificări.

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Tatăl copilului susține că încă din toamnă a observat primele schimbări în comportamentul băiatului, care are doar 4 ani. Acesta le-ar fi spus părinților că este bătut de educatoare, însă conducerea grădiniței le-ar fi dat asigurări că micuțul exagerează sau inventează.

Pentru că în ultimele săptămâni copilul plângea tot mai mult atunci când trebuia dus la grădiniță, iar acasă le arăta părinților cum ar fi fost lovit de educatoare peste spate și folosea expresii precum "te bat" sau "te omor", pe care aceștia spun că nu avea de unde să le audă, familia a decis să monteze un dispozitiv de înregistrare pentru a afla ce se întâmplă în timpul programului.

Părinții spun că o singură zi de înregistrări a fost suficientă pentru a-și da seama că există o problemă. Pe parcursul celor aproape opt ore petrecute la grădiniță, educatoarea, în vârstă de 60 de ani, ar fi țipat constant la copii. Din înregistrări ar reieși că îi jignea și îi amenința cu bătaia sau cu excluderea din clasă, în timp ce cei mici o rugau să nu se apropie de ei și promiteau că vor fi cuminți, doar să nu fie loviți.

După ce au ascultat înregistrările, părinții s-au adresat conducerii grădiniței. Aceștia susțin că directoarea le-ar fi spus că materialele ar putea fi falsificate și că ar fi încercat să gestioneze situația pe cale amiabilă.

Nemulțumiți de răspuns, părinții au depus plângeri atât la Poliție, cât și la Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, spun că vor solicita un certificat medico-legal, susținând că băiatul ar fi ajuns acasă cu mai multe vânătăi.