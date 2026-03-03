Un profesor în vârstă de 33 de ani din Bucureşti este vizat de poliţişti într-un dosar de agresiune sexuală. Este acuzat că a hărţuit o elevă de 14 ani la ora de meditaţii.

Elevă de 14 ani, agresată sexual de profesor la ora de meditaţii. Percheziţii în Bucureşti

Profesor de matematică din Bucureşti, în vârstă de 33 de ani, vizat de poliţişti într-un dosar de agresiune sexuală. Potrivit surselor Observator, fata de 14 ani participa la o oră de meditaţii la matematică împreună cu alţi doi colegi minori. Incidentul s-a petrecut acasă la profesor.

Acesta i-ar fi trimis pe băieţi pe balcon să bea şi să fumeze liniştiţi ca să poată rămâne singur cu fata. Când au rămas singuri, ar fi sărutat-o şi ar fi atins-o în locuri nepotrivite.

Orfană, fata de 14 ani se află în grija unei mătuşi. Ea a povestit femeii faptele imediat ce a ajuns acasă, iar aceasta din urmă a anunţat Poliţia.

Profesorul de 33 de ani nu predă la o şcoală, ci doar face meditaţii la domiciliu. Este însurat şi are un copil.

Ce spune Poliţia

PERCHEZIȚIE A POLIȚIȘTILOR CAPITALEI ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND AGRESIUNE SEXUALĂ ASUPRA UNUI MINOR

La data de 3 martie 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în Municipiul București, într-un dosar penal de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

La data de 25 februarie 2026, polițiștii Capitalei au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că, nepoata sa, o minoră, în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei infracțiuni de agresiune sexuală, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

În urma cercetărilor și investigațiilor desfășurate, s-a stabilit că, la data de 25 februarie 2026, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 3, unde desfășura o ședință de pregătire la o materie, împreună cu minora și alți doi minori, bărbatul în vârstă de 33 de ani, prin constrângere morală, raportată la calitatea pe care o avea și profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, de asemenea şi la vârsta fragedă pe care o are, ar fi agresat-o sexual pe aceasta, în sensul că ar fi sărutat-o și ar fi atins-o în zona intimă.

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 3 martie 2026, a fost pus în executare mandatul de percheziție domiciliară.

Bărbatul bănuit de comitere faptei a fost depistat și urmează să fie condus la audieri. Față de acesta urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvâșită asupra unui minor.

