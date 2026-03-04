Merz stă docil în Biroul Oval, în timp ce Trump îi ceartă pe aliaţi. Scene controversate la Casa Albă

Cancelarul german Friedrich Merz a ales o strategie riscantă în relația cu președintele american Donald Trump: evită orice confruntare publică și mizează pe diplomația din culise pentru a apăra interesele Germaniei și ale Europei.

Strategia cancelarului german Friedrich Merz de a nu-l contrazice niciodată pe președintele SUA, Donald Trump, în fața camerelor de filmat poate părea umilitoare, scrie Politico, însă el crede că astfel îl poate convinge în privat să-și schimbe poziția privind Ucraina și războiul comercial.

Strategia lui Merz în relaţia cu Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a depus eforturi considerabile pentru a câștiga bunăvoința președintelui american Donald Trump. Întâlnirea lor de marți, din Biroul Oval, a ridicat însă două semne de întrebare importante: cât de departe este dispus Merz să meargă pentru a rămâne în grațiile lui Trump și care va fi costul politic al acestei strategii?

Cancelarul conservator a stat tăcut și smerit în timp ce Trump ameninţa că va întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei acesteia faţă de ofensiva împotriva Iranului şi a afirmat că "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară. Totodată, Merz nu a reacționat nici când liderul de la Casa Albă l-a atacat pe premierul britanic Keir Starmer pe mai multe teme și a amenințat cu escaladarea războiului comercial cu Europa.

Tăcerea lui Merz face parte dintr-o strategie evidentă: să nu-l contrazică pe Trump în fața camerelor și să încerce, în discuții private, să-l convingă să vadă lucrurile din perspectiva Germaniei, scrie Politico.

O imagine greu de acceptat pentru europeni

Imaginea celui mai puternic lider național din UE stând docil lângă Trump, în timp ce acesta îi certa pe alți lideri europeni, a fost însă greu de digerat pentru mulți germani și a lăsat un gust amar în mai multe capitale europene. Momentul subliniază riscurile politice ale unei astfel de strategii față de președintele american.

Situația arată și limitele de putere ale unui cancelar german ale cărui principale obiective de politică externă, descurajarea agresiunii ruse și consolidarea economiei germane bazate pe exporturi, depind în mare măsură de gestionarea relației cu un Trump imprevizibil și sensibil la critici. Se pare că Merz a reușit cel puțin să câștige simpatia președintelui american. Trump l-a numit "prieten" și l-a lăudat pentru "o treabă excelentă". De asemenea, liderul de la Washington s-a arătat recunoscător pentru sprijinul declarativ al Germaniei față de loviturile americane asupra Iranului, spunând că Merz "ne-a ajutat și a fost foarte amabil".

Aceasta a fost, de altfel, strategia lui Merz înainte de plecarea spre Washington. El a declarat că susține obiectivele lui Trump în privința Teheranului, chiar dacă și-a exprimat temerea că loviturile ar putea duce la un impas de tipul celui din Irak. "Nu este momentul să le ținem lecții partenerilor și aliaților noștri", a spus el.

În Biroul Oval, în timp ce Trump se lăuda cu pagubele provocate de atacurile aeriene americane asupra Iranului, Merz a zâmbit aprobator și a spus că Germania este pe aceeași lungime de undă în privința necesității eliminării regimului de la Teheran.

Liderul european care l-a enervat pe Trump

În schimb, premierul spaniol Pedro Sanchez l-a enervat pe Trump, după ce a criticat atacurile asupra Iranului ca fiind ilegale și a interzis utilizarea bazelor spaniole pentru operațiuni împotriva acestei țări. De asemenea, Sanchez a refuzat să respecte noua țintă NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare.

Şi de această dată, Merz a avut o atitudine împăciuitoare, spunând doar că Spania trebuie să dea mai mulţi bani pentru apărare. "Încercăm să-i convingem că aceasta este o parte a securității noastre comune și că toți trebuie să respectăm aceste cifre", a afirmat el. Președintele francez Emmanuel Macron, în schimb, s-a aliniat public poziției lui Sanchez, punând sub semnul întrebării legalitatea acțiunilor lui Trump.

Merz nu a intervenit nici când Trump l-a criticat pe Starmer în legătură cu statutul insulei Diego Garcia, parte a arhipelagului Chagos din Oceanul Indian, unde funcționează o bază militară comună americano-britanică. "Marea Britanie a fost foarte, foarte necooperantă în privința acelei insule stupide pe care a cedat-o", a spus Trump. "Își distrug relațiile. Este păcat".

Pentru Merz, relațiile apropiate cu Starmer, cât și cu Sanchez sunt esențiale. Premierul britanic este un aliat important în formatul E3, Germania, Franța și Regatul Unit, care coordonează strategia europeană față de Ucraina. Sanchez conduce cea mai mare facțiune din grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, cu care conservatorii lui Merz trebuie să ajungă la compromisuri.

A funcţionat tactica lui Merz?

După întâlnirea cu Trump, Merz a declarat că "nu va fi cazul ca Spania să fie tratată prost”, ca stat membru al UE. El a spus, de asemenea, că l-a apărat pe Starmer în discuțiile private, explicând că premierul britanic "are o contribuție foarte, foarte importantă în formatul E3 pentru a pune capăt războiului din Ucraina" și că criticile la adresa sa sunt nejustificate. Cheia, a explicat Merz, a fost să nu-l contrazică pe Trump în fața camerelor. "Am făcut acest lucru în spatele ușilor închise pentru că nu am vrut să transform conflictul într-un circ", a spus el.

Rămâne însă întrebarea dacă această strategie dă rezultate. În fața camerelor, din întâlnirea nu s-a înţeles clar dacă Merz a reușit să-l convingă pe Trump privind subiectele fierbinţi pe plan extern. Dimpotrivă, președintele american a amenințat cu intensificarea războiului comercial și s-a plâns că a oferit cantități masive de muniție Ucrainei. Ca tactică de politică externă, strategia de a-l flata pe Trump pare să aibă atât riscuri, cât și limite.

