Accident grav, marţi seară, într-un sat din judeţul Galaţi. Trei persoane au fost grav rănite şi transportate de urgenţă la spital, după ce căruţa în care se aflau a lovit o autoutilitară.

Bărbatul care manevra atelajul a intrat pe contrasens, acolo unde a acoşat vehiculul. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,49 mg/l. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

"La data de 3 martie 2026, în jurul orei 19:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Ghidigeni, județul Galați. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din satul Talpigi, comuna Ghidigeni, în timp ce conducea un atelaj hipo pe DJ 240, în satul Slobozia Corni, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, pătrunzând pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 28 de ani, din comuna Negrilești, județul Galați. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului atelajului hipo, precum și a doi pasageri aflați în atelaj, în vârstă de 23 și 17 ani, toți din satul Talpigi. Persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Conducătorul atelajului hipo a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul autoutilitarei a fost, de asemenea, testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰