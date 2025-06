Angajații ANAF, furioși că li se taie sporul de condiții vătămătoare: Și ne bat la cap să aducem bani la buget

Aproximativ 200 de angajaţi ai ANAF Cluj au declanşat, luni, un protest spontan din cauza unor nemulţumiri de ordin salarial. "A fost un protest spontan, lumea este nemulţumită pentru că li se reduc veniturile cu un procent de 10%. La protest au participat circa 200 de oameni, nu suntem foarte mulţi aici în clădire. Nu pot să spun dacă vor continua, protestul e spontan, nu-l organizăm noi. Noi, în schimb am pornit deja procedurile ca să organizăm proteste în Bucureşti", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Solidaritatea, care reprezintă sindicate din ANAF şi Finanţe, Dorin Modure.

Protest spontan şi la ANAF Dâmboviţa

Câteva zeci de angajaţi ai ANAF Dâmboviţa au protestat, luni, spontan, în curtea instituţiei, nemulţumirile fiind legate de măsurile de austeritate. Angajaţii spun că tăierea sporurilor îi va afecta foarte mult, veniturile fiind astfel diminuate. De asemenea, aceştia se tem de eventuale reduceri de personal.

"Avem câteva acumulări pe care nu le putem nega, avem un număr mare de sporuri care sunt permise de lege, unele dintre ele au fost abuzate în aceşti ani. Şi avem sporuri unele peste altele, cele populare, pe care le ştiţi, sporul de antenă, asta înseamnă că un om care este în sectorul public, dacă este în faţa unui calculator, conform definiţiilor actuale, beneficiază de acest spor. Mă gândesc la cei din sectorul privat, la cei care, cum sunteţi dumneavoastră, de exemplu, nu beneficiază de acest spor", a arătat şeful Guvernului. Totodată, sporul în domeniul fondurilor europene, a cărui valoare poate creşte salariul cu până la 50%, a adăugat el, este legat de numărul de ore lucrate.

Angajaţii ANAF au întrerupt lucrul şi în Mureş

În jur de 80 de angajaţi ai Administraţiei Finanţelor Publice Mureş au întrerupt, munca, luni, şi au protestat în faţa sediului din Târgu Mureş, împotriva intenţiei de modificare a Legii nr.153/2017, prin care se urmăreşte reducerea sporului de condiţii vătămătoare. "Se desfăşoară un protest spontan la angajaţilor de la AFP Mureş, legat de încercarea Guvernului de a modifica Legea 153 şi de a tăia acel spor de condiţii vătămătoare. În acest sens, se organizează acest protest spontan. Suntem 70-80 de persoane (...). Nu suntem de acord cu tăierea acestui spor - noi, ca şi organizaţie sindicală şi ca şi angajaţi. Nu suntem absurzi şi înţelegem şi vrem şi noi să participăm, la rândul nostru, la încercarea de a redresa ţara din punct de vedere economic şi încercarea de a asigura nişte servicii publice de calitate, dar nu suntem de acord cu tăierea acestui spor la 300 lei brut. Acest spor de condiţii vătămătoare este aprobat într-o lege organică, Legea 153 din 2017, şi se acordă având în vedere faptul că angajatorul nu poate asigura condiţiile optime pentru sănătate şi protecţie în muncă. Acest spor se acordă pe baza unor studii, a unor documente care sunt întocmite de către organele competente ale statului român, independent de angajator, care vin şi calculează acest studiu sau aceste condiţii vătămătoare în funcţie de ce găsesc la faţa locului", a declarat, pentru Agerpres, liderul Sindicatului Finanţe Mureş, Cosmin Filip.

Liderul sindical susţine că există angajaţi ai AFP Mureş care s-ar fi îmbolnăvit din cauza condiţiilor de muncă şi că un exemplu de condiţii vătămătoare ar fi faptul că abia în urmă cu două săptămâni clădirea ANAF din Târgu Mureş a fost deratizată, "întrucât existau tot felul de vietăţi care nici n-au ce căuta pe aici", dar şi faptul că inspectorii sunt puşi, uneori, în situaţia de a verifica documente pline de excremente de şoareci sau ţinute în condiţii necorespunzătoare.

"Acest spor se acordă efectiv pentru condiţii vătămătoare şi se acordă în baza unor studii, a unor documente întocmite de organele competente, independent de angajator şi ele sunt agreate şi se regăsesc şi în legislaţia Uniunii Europene (...). Eu sunt inspector de inspecţie fiscală, am întâlnit, nu o dată, situaţii în care ne-au fost a prezentate la control, în timpul activităţii, acte care erau roase de şoareci, care în interiorul aveau excremente de şoarece, care erau au fost depozitate în anumite spaţii unde era igrasie, miroseau a igrasie şi era mucegai pe acele acte. Noi trebuie să răsfoim acele acte, să le verificăm. Am avut situaţii de colegi care s-au îmbolnăvit pe aceste considerente", a precizat Filip. Liderul sindical a spus că nu ştie cât timp va dura protestul angajaţilor AFP Mureş, fiind unul spontan.

Angajaţii ANAF au protestat şi la Deva

Aproximativ 100 de angajaţi ai ANAF au protestat spontan, luni dimineaţa, la sediul din Deva, nemulţumiţi de intenţia guvernului de a reduce sporul pentru condiţii vătămătoare, funcţionarii precizând că măsura este nejustificată deoarece programul de încasări la bugetul de stat este realizat în fiecare lună. Protestatarii susţin că ar putea pierde circa 70% din acest spor, iar protestul de luni, care a durat circa o oră, ar putea fi urmat şi de altele, mult mai ample.

"Nu înţelegem de ce se taie sporul de condiţii vătămătoare, mai ales că, prin munca noastră, programul de încasări la bugetul de stat a fost îndeplinit lună de lună, chiar mai mult de 100%. Colegii sunt nemulţumiţi de această posibilitate şi am vrut să transmitem un semnal că nu suntem de acord cu preconizata măsură a guvernului", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara, Mircea Igreţ.

Potrivit acestuia, activitatea ANAF Deva nu s-a întrerupt pe durata protestului deoarece 30 iunie este ultima zi din lună pentru încasări şi era nevoie ca acestea să de deruleze, în continuare. Liderul sindical nu a exclus posibilitatea ca acest gen de proteste să continue şi să se extindă la toate unităţile ANAF din judeţul Hunedoara.

Protest spontan al sindicaliştilor ANAF şi la Iaşi

Angajaţi ai Administraţiei Financiare Iaşi au declanşat, luni, un protest spontan, fără a afecta activitatea instituţiei. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de intenţia actualei guvernări de a modifica legislaţia pentru a tăia sporul de condiţii vătămătoare. "O parte dintre colegi suntem la protest, alţii asigură desfăşurarea bunei activităţi a instituţiei. Ei au preluat şi activitatea colegilor care participă la protest. (...) În preconizatele măsuri ale Guvernului sunt tăieri ale acestui spor de condiţii vătămătoare, în condiţiile în care tăierile nu sunt fundamentate corect. Noi nu avem spor de antenă. Toată lumea a spus că e spor de antenă. Nu, este un spor de condiţii vătămătoare dat ca urmare a unor măsurători făcute de unele instituţii ale statului. Noi, cei de la Ministerul de Finanţe şi de la ANAF, nu avem decât sporul de condiţii vătămătoare. Nu avem niciun alt spor", a declarat, pentru Agerpres liderul sindical, Dumitru Ciapoi.

Acesta a afirmat că prin protestul de luni sindicaliştii vor să tragă un semnal de alarmă. "Noi ne-am străduit, şi cifrele o arată, ne-am făcut planul de încasări, am respectat fişa postului. De ce noi suntem primii care plătim? De ce noi şi familiile noastre? Sperăm că vom fi invitaţi la discuţii înainte de a fi dată această Ordonanţă", a declarat Ciapoi.

Peste 60 de angajaţi ANAF au întrerupt activitatea şi în Vâlcea

Peste 60 dintre angajaţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea au întrerupt luni activitatea şi protestează în holul sediului din Râmnicu Vâlcea faţă de măsurile de austeritate. Potrivit liderului finanţiştilor din Vâlcea, Vasile Văcăruş, salariaţii sunt nemulţumiţi în principal de intenţia guvernului de a diminua sporurile.

"Sunt 60-70 de persoane, iar nemulţumirea colegilor este legată de diminuarea sporului pentru condiţii vătămătoare. Suntem în holul instituţiei pentru o oră sau două, în funcţie de cât decid colegii", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Finanţe Vâlcea. El a precizat că protestul este unul spontan al salariaţilor şi că ei vor fi cei care vor decide dacă vor continua aceste acţiuni şi în zilele următoare.

Protest al angajaţilor ANAF şi în Giurgiu

Aproximativ 70 de angajaţi ai ANAF Giurgiu au participat luni la un protest spontan, între orele 10:00 şi 11:00, timp în care aceştia, nemulţumiţi de anunţul cu privire la reducerea singurului spor pe care îl au, acela de condiţii vătămătoare, au ieşit pe scările instituţiei pentru a arăta că nu sunt de acord cu acest lucru.

"Timp de o oră, între 10:00 şi 11:00, aproximativ 70 de angajaţi de la Direcţia de Finanţe Giurgiu au ieşit în faţa instituţiei. Am ieşit în faţa instituţiei şi atât, nu a ieşit sindicatul, e protest spontan al tuturor angajaţilor pentru că sunt afectate toate categoriile şi cei care sunt în sindicat şi cei care nu sunt. Vrem acel spor de 15 la sută de condiţii vătămătoare, nu e vorba de niciun spor de antenă cum spun la toate televizoarele, este un spor de condiţii vătămătoare dat de medici de la Direcţia Muncii, făcut pe cinci criterii, că noi lucrăm cu arhivă, cu praf, nu că e spor de antenă, nu avem nicio antenă, nu avem treabă cu antena. Noi luăm sporul acesta de condiţii vătămătoare de patru- cinci ani, până acum nu am avut şi e singurul spor, numai avem alt spor şi ne bate la cap să aducem bani la bugetul statului. O oră a durat protestul, nu am scandat nimic, doar am ieşit în semn de protest să vadă că nu suntem de acord cu ce vor ei să facă, nu ne punem poalele în cap, dar când o să fie nevoie o să scoatem şi vuvuzelele, avem 40 de vuvuzele", a declarat luni, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Finanţe Giurgiu, Petre Pană.

El spune că în timpul protestului angajaţii de la Finanţe Giurgiu nu au avut bannere şi protestul s-a desfăşurat doar pe scările instituţiei. "Nu am ieşit pe domeniul public, să nu ne amendeze. Am stat la noi, pe scările noastre, la clădirea noastră", a completat Petre Pană. Sindicatul Finanţe Giurgiu este afiliat la Sed Lex, iar în filiala de la Giurgiu sunt 130 de membrii din cei 170 de angajaţi inclusiv cu cei de la Trezorerie. În funcţie de deciziile la nivel naţional, protestele vor continua şi în zilele următoare.

