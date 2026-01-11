Medicina veterinară din România riscă să se se confrunte cu o criză majoră, după ce Guvernul a decis reducerea drastică a fondurilor alocate cabinetelor de specialitate. Decizia ar fi fost luată brusc, fără o consultare cu profesioniștii din domeniu.

Finanțarea lunară pentru funcţionarea cabinetelor a fost diminuată de la 10.000 de lei la 5.000 de lei, o măsură care a stârnit revolta medicilor veterinari și care riscă să lase numeroase localități, în special din mediul rural, fără servicii esențiale pentru sănătatea animalelor.

Medicii veterinari spun că pentru multe cabinete acești bani erau esențial pentru că mulți proprietari de animale renunță oricum la tratamente din cauza costurilor, iar dacă ar mări prețurile serviciilor medicale pentru a compensa aceste tăieri, ar renunța și mai mulți.

În plus, măsura va afecta grav cabinetele medicale din zona rurală, unde banii încasați de aceste cabinete din alte servicii oferite animalelor de companie erau oricum mici și unele chiar riscă să se închidă. Dispariția serviciilor veterinare va limita mult accesul la tratamente pentru animalele din gospodării, accesul la vaccin, dar și prevenția. Iar în cele din urmă, spun tot medicii veterinari, acest lucru va avea efect inclusiv asupra sănătății publice.

Medicii veterinari spun că în perioada următoare vor încerca să declanșeze o măsură de protest prin care să ceară revenirea la fondurile de dinainte de tăiere, dar și să deschidă un dialog, pentru că, a spus și voi, nu au fost consultați înainte ca acești bani să fie tăiați.

