Guvernul anunţă, marţi, că ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare de la palatul Victoria, care a împiedicat jurnaliştii, la Parlament, să îi ia declaraţii premierului Ilie Bolojan, a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună.

”Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea. Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, în luna noiembrie, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Alți jurnaliști prezenți au intervenit pentru a-i transmite angajatului că gestul său nu este în regulă, iar presa are dreptul să își desfășoare activitatea pe holul Parlamentului.

Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că va fi supusă unei verificări disciplinare conduita acestuia.

Ulterior, la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva ofiţerului de presă implicat în incidentul de la Parlament.

