Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Angajatul Guvernului care a blocat jurnaliştii în Parlament, sancţionat cu 5% din salariu pentru o lună

Guvernul anunţă, marţi, că ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare de la palatul Victoria, care a împiedicat jurnaliştii, la Parlament, să îi ia declaraţii premierului Ilie Bolojan, a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 15:20

Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea. Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, în luna noiembrie, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Alți jurnaliști prezenți au intervenit pentru a-i transmite angajatului că gestul său nu este în regulă, iar presa are dreptul să își desfășoare activitatea pe holul Parlamentului.

Articolul continuă după reclamă

Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că va fi supusă unei verificări disciplinare conduita acestuia.

Ulterior, la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva ofiţerului de presă implicat în incidentul de la Parlament.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

angajat guvern guvern presa angajat presa guvern sanctiune salariu
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Fostul președinte al lui Adrian Mutu, Alain Orsoni, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale: ”Era un om extraordinar”
Fostul președinte al lui Adrian Mutu, Alain Orsoni, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale: ”Era un om extraordinar”
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Angajatul Guvernului care a blocat jurnaliştii în Parlament, sancţionat cu 5% din salariu pentru o lună