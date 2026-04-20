Panică la zilele oraşului Caransebeş. O distracţie s-a transformat într-un test de rezistenţă extrem. 14 tineri, printre care şi minori, au rămas suspendaţi cu capul în jos, la cinci metri înălţime, 40 de minute, după ce un carusel s-a blocat. Salvatorii au încercat cu chingi să urnească maşinăria uriaşă şi i-au coborât, unul câte unul, pe cei captivi.11 dintre ei au ajuns la spital, cu atacuri de panică, în pragul leşinului. Reporterii Observator au descoperit că instalația nu avea inspecția tehnică valabilă, iar actele ar fi fost falsificate.

"Au leşinat unii! Aproape jumătate din ei sunt leşinaţi."

"Ţipau în disperare!"

"Bă, bă, au leşinat!"

Articolul continuă după reclamă

În ultimele minute ale bâlciului din Caransebeş, distracţia ia o turnură de infarct. Un carusel se blochează în aer. 14 tineri, între ei şi trei minori, rămân suspendaţi cu capul în jos, la cinci metri înălţime. 40 de minute care se simt ca o eternitate. Între ei şi prăpastie: doar sistemul de siguranţă.

Multe ţipete şi o panică generală. Copiii cer ajutor, în timp ce părinţii privesc îngheţaţi. Petru avea fetele, de 12 şi 14 ani, în caruselul blocat.

"Tata, mor, mi-e rău, ajută-mă te rog. Noi de jos ce puteam să facem, o stare cumplită. Auzeam tot felul de voci pe lângă, tăiaţi cablul, tăiaţi firul, taiaţi aia. Şi mă gândeam atâtea compresii, poate pică jos. Fiică-mea îmi cerea apă. Tata, te rog, ajută-mă", povesteşte Petru Ianoşiga, părinte.

"Erau persoane care spunea să cheme pompierii, să cheme ajutoare şi nimeni nu făcea absolut nimic. Spuneau că o să rezolve ei. Trecea timpul, cu cât mai mult, cu atât mai rău", povestesc martorii.

Intervenţia s-ar fi făcut cu întârziere, spun martorii. Abia după aproximativ 20 de minute sunt chemaţi în ajutor pompierii. Zeci de salvatori încearcă să urnească instalaţia cu chingi. Îi coboară pe rând, pe braţe, pe copii. Explicaţia?

"Atât perna pneumatică, cât şi autoscara nu au putut fi utilizate pentru coborâre pentru că înălţimea nu permitea amplasarea pernei pneumatice", spune Ilie Cosmin, ISU Caransebeş.

"Oamenii care vindeaua acele tichete au strigat ca să nu sune la pompieri, ca să nu aibă ei probleme. În momentul în care au apăsat pe buton să se deschidă scaunele, puteau să pice toţi deodată. Stăteau oameni şi ţineau de acele chestii să nu pice toţi deodată", povestesc martorii.

11 tineri au ajuns la spital cu atacuri de panică

"Un pic cu cefaclee, dureri de cap, cel mai mult dureri musculare, au stat încordaţi destul de mult timp. Orice atârnare prezintă riscuri in cazurile de grave poate să ducă la accidente vasculare cerebrale", spune Ana Maria Popescu, director medical spital.

Cele 40 de minute în care au stat cu capul în jos se simt ca o tortură. Gravitația împinge sângele spre cap, se pune presiune pe creier, iar respiraţia e tot mai dificilă încât poţi să leșini. 25 de lei au plătit cei 14 tineri pentru două minute 2 minute de adrenalină. Au primit bonus 40 de minute de groază. Instalația este acum sigilată, iar datele preliminare din ancehta, potrivit iscir, arată că avaria s-ar fi produs în momentul unei pene de curent, care a dus la blocarea ei.

Primăria a dat undă verde ca acesta să fie instalat la eveniment.

"Eu personal am verificat documentaţia, am solicitat celor de la control comercial chiar cu o zi inainte de a începe, adică joi. ICIR izarea ar scăpa în luna mai a anului acestuia, adică era în regulă", spune Felix Borcean, primar Caransebeş.

Aceleaşi documente ar fi fost prezentate şi inspectorilor ISCIR la controalele de azi. Reporterii Observator au transmis hârtiile şi către compania responsabilă de verificarea instalaţiilor. Aceştia spun că maşinăria funcţiona ilegal şi apar suspiciuni de documente falsificate.

Valentin Suvalcu CNCIR: S-a acordat scandenţă până în data de 13.04.2026.

Reporter: Şi s-a mai făcut această verificare?

Valentin Suvalcu CNCIR: Nu, nu s-a mai făcut.

Reporter: A fost întocmit De CNCIR un raport în data de 14.05.2025 valabil până în data de 14.05.2026.

Valentin Suvalcu CNCIR: L-au făcut ei. Nu e al nostru.

Patronul firmei, un bărbat de 49 de ani din Ilfov, a fost audiat de poliţie.

Kocka Daniel, administrator carusel: Cu toate documente, cu toate actele la zi.

Reporter: Generator era în zonă?

Kocka Daniel, administrator carusel: Da, era în zonă. Utilajul ăsta lucra pe generator, nu lucra pe reţea electrică.

Sunt făcute verificări și de ITM și Protecția Consumatorului.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰