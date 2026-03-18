Un TIR a paralizat traficul pe autostrada care leagă Bucureștiul de Ploiești - s-a răsturnat pe de-a curmezişul şoselei. O explozie a unui pneu a aruncat mastodontul pe toate cele patru benzi de circulație, parapetele de beton a fost spulberat. Mai bine de trei ore, pe A3 abia s-a circulat.

Autocamionul se îndrepta spre Ploiești. O bubuitură puternică, iar şoferul a pierdut controlul volanului. Noroc că nu se apropia nicio maşină. Mastodontul a ajuns de-a latul şoselei.

TIR-ul era gol, se întorcea de la o livrare. La volan, un şofer cu experienţă. Bărbatul de 61 de ani a scăpat doar cu o sperietură.

Polițiștii dirijează cu greu circulația pe benzile autostrăzii, asta după ce tirul a reușit să se răstoarne pe ambele sensuri ale drumului.

Autostrada A3, blocată timp de trei ore

"Așteptăm, nu ne grăbește nimeni...", a declarat un șofer.

"În urma incidentului nu au rezultat victime. Traficul pe sensul către București este restricționat", a declarat Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

În funcție de tonaj, dar și de viteză și de presiunea din anvelope, rezultatul unei explozii de pneu la una din roţile faţă ale unui camion e, de cele mai multe ori, catastrofal. Şoferul are șanse minime să mai poată recâștiga controlul vehiculului. Cauzele exacte ale accidentului? Greu de spus.

"Uzura foarte mare a anvelopei sau probleme la sistemul de direcție, dacă vorbim de roțile din față, roțile de direcție", a declarat Ciprian Tudorache, service auto.

Timp de mai bine de 3 ore, polițiștii au dirijat traficul, până când autoritățile au reușit să repună camionul pe roți.

