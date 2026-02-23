Alertă aseară, atât la sol, cât și în aer, deasupra României. Un avion cu 186 de oameni la bord, care zbura spre Egipt, a întâmpinat probleme imediat după decolarea de pe Aeroportul Otopeni. La scurt timp, senzorul de presurizare al cabinei s-a activat, semnalând o posibilă defecțiune. Ajunși deasupra Bulgariei, piloții au decis să se întoarcă spre București. Pentru a reduce greutatea aeronavei la limita sigură de aterizare, avionul a zburat în cerc aproximativ o oră în sud-estul Bucureştiului. La Ministerul Sănătății s-a activat imediat o celulă de criză, dar, din fericire, nu a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale pasagerilor sau echipajului. Programat să decoleze la ora 6 în această dimineaţă, zborul a fost amânat deja de două ori. Conform datelor de pe radar, ar urma să decoleze în următoarele minute.

Avionul de tip Airbus A320 cu destinaţia Hurghada a decolat de pe Otopeni puţin după ora 19 şi avea la bord 180 de pasageri și şase membri ai echipajului. La 30 de minute de la decolare, când aparatul de zbor se afla la est de Varna, Bulgaria şi urma să zboare deasupra Mării Negre, piloţii au dat alarma. Comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Zborul, urmărit în timp real de zeci de mii de oameni

"O să zburăm în cerc aproximativ o oră", a fost mesajul transmis de pilot turnului de control.

Incidentul ar fi fost cauzat de o problemă la sistemul de presurizare, situaţie în care echipajul a decis să coboare avionul de la peste 8.500 de metri la 3.000 de metri. Aeronava a survolat aproximativ o oră deasupra judeţului Călăraşi. Traseul avionului a fost vizionat de peste 40.000 de oameni printr-o aplicaţie care permite urmărirea în timp real a poziției avioanelor aflate în zbor. În acel timp, a fost cel mai urmărit zbor la nivel internaţional.

"Vă rog să mă informați cu 10 minute înainte de aterizare pentru a părăsi punctul de aşteptare și a începe aterizarea", a transmis pilotul.

După ce a survolat zona aproximativ o oră în sud-estul Bucureștiului, pentru a consuma combustibil și a ajunge la greutatea optimă de aterizare, aeronava a ajuns în siguranță la sol.

Celulă de criză și spitale mobilizate în Capitală

Incidentul a dus la crearea unei celule de criză la nivelul Ministerului Sănătăţii. Şapte spitale de urgenţă din Capitală au fost mobilizate, iar mai multe echipaje SMURD şi pompieri au fost pregătiţi pentru a interveni în caz de urgenţă.

În mediul online, măsura ministrului a fost criticată de unii utilizatori care au acuzat că anunţul ar putea crea panică printre apropiaţii pasagerilor. Ca răspuns, Alexandru Rogobete a spus că măsurile au fost de prevenţie.

"Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte", a declarat Alexandru Rogobete.

O reacţie a venit şi de la şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

"Este procedura când apar astfel de situaţii. Nu este o chestie care este foarte rară, din păcate", a precizat Raed Arafat, şeful DSU.

Din fericire, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

