Șantierele pentru metroul spre Aeroportul Otopeni blochează traficul la intrarea în București. Un drum care dura 15-20 de minute cu maşina depăşeşte acum o oră. Până să fie gata magistrala care îi va duce mai repede în centru, cei care locuiesc la marginea capitalei încep să se mute în oraș.

"14 kilometri în două ore jumătate.", spune un pasager.

"E vina mea, că trebuia să consider să plec cu trei ore mai înainte de termen.", spune o fată.

Este coşmarul a zeci de mii de şoferi care fac naveta zilnic pe Drumul Naţional 1 spre serviciu sau şcolile din Bucureşti ale copiilor.

"Vin de la şcoală, de la fiică-mea. M-am obişnuit, mă opresc la Băneasa. Decât să stau o oră în trafic mai bine stau o oră la cumpărături.", adaugă o femeie.

Șantierele pentru metroul spre Aeroportul Otopeni blochează traficul la intrarea în București

Circulaţia deviată din cauza lucrărilor provoacă deseori accidente pentru că schimbările de traseu nu sunt bine semnalizate. Compania de Drumuri le-a cerut constructorilor să amenajeze mai atent benzile temporare. Ca să scape de aceste necazuri, unii localnici din Ilfov au migrat în Bucureşti. Mirela Mocanu s-a mutat din Corbeanca în centrul Capitalei.

"Aveam de ales fie între a face o navetă care dura între o oră, o oră şi ceva dus-întors, fie să ne mutăm cu totul din Bucureşti şi, astfel, să evităm naveta. Cei mai mulţi vecini îşi trezec copiii pe la 5 şi jumătate ca să se asigure că copiii lor ajung la 8 la şcoală.", adaugă altă femeie.

"Noi am rezolvat luând carnet de motor. Ne-am luat amândoi scuter", a dat soluţia pe Facebook un locuitor din Ilfov.

Alţii înţeleg că viaţa lor se va schimba în bine odată cu noua magistrală de metrou. Vor ajunge mai repede în oraş, iar valoarea caselor din apropierea staţiilor va creşte cu cel puţin 20%.

Unii localnici din Ilfov au migrat în Bucureşti

"N-avem ce să facem, avem nevoie şi de metrou. Asta e infrastructura.", adaugă femeia.

"Suntem exact în locul în care peste câţiva ani va trece una dintre liniile de metrou care va conecta Bucureştiul cu cel mai mare aeroport din ţară, aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Aici, pe centru, va fi peronul pentru pasageri, iar de cealaltă parte - cea de-a doua linie de metrou. În momentul de faţă stadiul lucrărilor a ajuns la 24% şi, cel mai probabil, această staţie va fi gata peste doi ani.", explică Greta Neagu, reporter Observator.

Magistrala 6 este împărţită în două secţiuni. Observator a filmat, în exclusivitate, stadiul lucrărilor din secţiunea de nord, adică între staţiile 1 Mai şi Tokyo.

"Urmează staţia Ion I.C.Brătianu, cu peronul pe centru. Cea mai avansată, cu un stadiu al lucrărilor de 70%. A fost finalizată aici structura de rezistenţă şi urmează construirea unui perete secundar, iar ulterior TBM ul poate pătrunde către viitoarea staţie de metrou, Aeroport Otopeni.", precizează reporterul Observator.

"Pe secţiunea 1 am ajuns aproape de 60% realizat, stadiul fizic, iar pe secţiunea 2, către aeroportul Otopeni- undeva în jur de 19%. În anul 2029 sperăm ca să se circule pe magistrala de metrou M6.", spune Ionuţ Săvoiu, Secretar de stat în Guvernul României.

Dacă nu vor fi întârzieri şi dacă Metrorex va avea trenuri pentru noua linie. Licitaţia nu a fost lansată, deşi ar fi trebuit să fie gata încă de anul trecut. Mâine, la Observator vezi imagini în exclusivitate de pe cealaltă secţiune a magistralei 6, unde „cartita“ a străpuns peretele staţiei Gara Băneasa.

