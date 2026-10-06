Cercetătorii liniştesc isteria stârnită pe reţelele sociale zilele trecute când pe cer au apărut multe dâre spectaculoase lăsate în urmă de avioane. Unii s-au temut că ar fi vorba despre substanţe periculoase pulverizate în atmosferă. Inginerii de la Institutul pentru Fizica Materialelor explică, însă, ştiinţific fenomenul: este vorba doar despre particule care se transformă în cristale de gheaţă.

"Ia uitaţi-vă, mă, puţin la cerul ăsta! Dungi peste dungi, în toate direcţiile! Frate, parcă e decor dintr-un film de groază, ia uitaţi-vă". Cer senin, trafic aerian aglomerat şi multă imaginaţie. Reţeta perfectă pentru un fake news vechi.

Rețeta perfectă pentru un fake news vechi

"Ce-or da, mă, deasupra noastră? E plin de d-astea, mă! N-am văzut niciodată aşa, mă! "Uită-te şi tu câte d-astea de la avioane?" Reţelele de socializare sunt pline cu astfel de filmări, la care autorii adaugă cometarii desprinse din teoriile conspiraţiilor. Cercetătorii de la Institulul pentru Fizica Materialelor vin cu explicaţia ştinţifică.

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"În momentul în care avioanele trec cu o viteză mare, antrenează centrii de nucleere, picături de gheaţă, care se formează în jurul firicelelor de praf deja existente sau cele emise de motoare. A fost lumina mai bună cuplată cu condiţiile atmosferice prielnice, temperatură şi presiune", a explicat Marius Huşanu, cercetător ştiinţific INCDFM.

După decolare, când avionul ajunge la altitudinea de croazieră, temperatura exterioara coboara sub 50 de grade Celsius, iar particulele eliminate de motor se transformă în cristale care formeaza dârele albe. La apus arată cel mai spectaculos. Cercetătorii au studiat fenomenul cu ajutorul acestei instalaţii care reproduce, într-o cameră vidată, condiţiile din Spaţiu.

"În momentul în care apa se desoarbe, observăm semnătura chimică a materialului fără moleculele de apă, de unde putem trage concluzii despre modul în care apa a fost legată, cum s-au format legăturile chimice înainte", adaugă Marius Huşanu, cercetător ştiinţific INCDFM.

Ce este teoria "chemtrails"

Andrei Trandafir, pilot avioane: La altitudine mare, avem temperaturi foarte scăzute, minus 40, minus 50 de grade și practic vaporii de apă care se află în motor din cauza combustiei sunt eliminați și ei îngheață.

Reporter: Cum ţi se par toate teoriile care apar în spaţiul online, că vor să ne otrăvească cu substanţe aruncate din aer?

Andrei Trandafir, pilot avioane: Uşor penibile!

Teoria "chemtrails", urme chimice, circulă pe internet de zeci de ani şi revine de fiecare dată când cerul oferă imagini spectaculoase. De această dată, câteva zile senine şi condiţiile atmosferice potrivite au fost suficiente pentru ca dârele avioanelor să devină din nou combustibil pentru conspiraţii.