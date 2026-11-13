Un britanic a cumpărat un Boeing 737 de pe Facebook și l-a instalat în curte. Ce planuri are cu avionul

O simplă căutare pe Facebook Marketplace l-a dus pe un inginer britanic la una dintre cele mai neobișnuite achiziții din viața sa. În loc să cumpere o mașină second-hand sau o piesă de mobilier, bărbatul a decis să cumpere o parte dintr-un avion de pasageri scos din uz, pentru că a văzut în aceasta ocazia perfectă de a pune în practică un proiect la care visa de ani întregi.

În decembrie 2025, Billings a plătit 4.000 de lire sterline (aproximativ 4.790 de euro) pentru fuselajul unui avion Boeing 737-500, care a aparținut companiei aeriene Bmibaby, fostă parte a grupului British Midland. Ulterior, a transportat structura la locuința sa din Hilton, comitatul Derbyshire.

Inginerul nu a cumpărat însă fuselajul pentru a-l păstra ca obiect de colecție. Planul său era să îl integreze într-o rețea de camere și tuneluri pe care o construise deja sub grădina casei. În acest fel, voia să creeze un spațiu care să poată fi folosit atât pentru distracția familiei, cât și ca adăpost în situații de urgență, potrivit Aljazeera.

Cum a ajuns să cumpere fuselajul avionului

Billings, în vârstă de 45 de ani, nu era inițial convins că ar trebui să facă această achiziție. Totul s-a schimbat după ce i-a povestit ideea fiului său, pasionat de avioane. Răspunsul copilului a fost categoric: "O să-l cumperi".

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Inginerul avea deja un adăpost subteran, pe care îl construise în mai multe etape. Una dintre sursele sale de inspirație a fost filmul despre Al Doilea Război Mondial "The Great Escape", care prezintă povestea unor prizonieri ce încearcă să evadeze dintr-un lagăr prin tuneluri săpate în pământ.

Britanicul cheltuise deja aproximativ 50.000 de lire sterline (peste 59.890 de euro) pentru amenajările subterane, care includeau deja camere. Își dorea însă să extindă spațiul pentru a putea primi prieteni și organiza petreceri, nu doar pentru a-l folosi ca adăpost în caz de urgență.

Cum a ajuns un Boeing la peste patru metri sub pământ

Transportarea și instalarea fuselajului în grădină nu au fost deloc simple. Pentru a face loc structurii, Billings a fost nevoit să sape o groapă, să pregătească fundația și să folosească o macara uriașă pentru a coborî fuselajul.

În octombrie 2026, cinci voluntari l-au ajutat să coboare cabina avionului într-o groapă adâncă de aproximativ 4,3 metri. Inginerul a filmat întreaga operațiune și a publicat imaginile pe canalul său de YouTube, "Tornado Dave".

Fuselajul fusese golit, iar o parte dintre echipamentele originale fuseseră îndepărtate. Cu toate acestea, Billings a decis să păstreze anumite elemente din interiorul avionului, inclusiv bucătăria și toaleta, pe care intenționează să le recondiționeze pentru a putea fi folosite din nou.

O intrare secretă printr-o cabină telefonică

Billings nu vrea ca noul spațiu să fie doar o încăpere din beton, ascunsă sub pământ. Inginerul își propune să transforme cabina avionului într-un loc de relaxare și distracție, cu mese, scaune, canapele și paturi, dar să păstreze și o parte din elementele originale ale aeronavei.

Planul său presupune conectarea fuselajului la camerele și tunelurile deja existente, precum și instalarea unor sisteme de alimentare cu electricitate, apă și ventilație. De asemenea, vrea să repună în funcțiune toaleta avionului și să o conecteze la sistemul de canalizare al casei.

Una dintre cele mai spectaculoase idei este amenajarea unei intrări secrete printr-un lift ascuns într-o cabină telefonică britanică, de tipul celor tradiționale. Astfel, membrii familiei și invitații ar putea ajunge în avionul îngropat fără să existe o intrare vizibilă în grădină.

Partea superioară a structurii ar urma să fie acoperită cu beton și pământ. Inginerul intenționează să folosească și panouri solare, dar și apa dintr-o fântână aflată pe proprietate, pentru ca spațiul să depindă cât mai puțin de rețelele publice de utilități.

Adăpost în caz de război, dar și loc de distracție pentru familie

Deși proiectul include măsuri de pregătire pentru un posibil război de amploare sau pentru un dezastru, Billings spune că nu îl construiește pentru că s-ar teme de un pericol iminent. Nici nu își dorește ca spațiul să fie folosit exclusiv pentru adăpostire.

Inginerul a explicat presei britanice că scopul principal este să creeze un loc pentru relaxare, distracție și petreceri. În același timp, spațiul ar putea deveni un refugiu pentru familie, dacă situația ar impune acest lucru.

Britanicul speră să depoziteze suficiente provizii pentru ca familia sa să poată supraviețui între trei și șase luni fără să fie nevoie să iasă la suprafață.

Proiectul nu este încă finalizat. Mai sunt necesare lucrări, investiții suplimentare și aprobări din partea autorităților locale. Cu toate acestea, Billings speră să termine totul până în februarie 2027.

Termenul-limită are și o semnificație personală. Soția sa i-a pus o condiție, adăpostul trebuie să fie gata înainte de aniversarea a zece ani de căsnicie.

Astfel, cabina avionului care a transportat ani la rând pasageri către diferite destinații turistice începe o nouă etapă. În loc să ajungă la fier vechi, aceasta va fi transformată într-un spațiu neobișnuit, ascuns sub grădina unei locuințe din Marea Britanie, unde va putea găzdui petreceri și va oferi protecție în situații de urgență.