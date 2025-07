De patru zile, în comuna Coștiui din Maramureş, nu se doarme. Pământul a început să se surpe şi poate oricând să înghită locuinţele oamenilor. Primele surpări au apărut în apropierea unei mine de sare dezafectată de aproape 100 de ani. Pământul a luat-o la vale şi a format un crater cu diametrul de 30 de metri şi o adâncime de 10-15 metri.

Crăpături au apărut inclusiv în şoseaua din comună, pe care acum autorităţile au închis-o pentru siguranţă. În asfalt sunt vizibile fisuri de câţiva centimetri, marcate de specialişti pentru a monitoriza evoluţia surpării. În urma monitorizării continue a situaţiei, până în acest moment, a fost dispusă măsura evacuării preventive a 51 de persoane din 22 de locuinţe, aflate în zona de risc.

Din poartă în poartă, pompierii au mers azi să îi pregătească pe oameni pentru cel mai negru scenariu. În cazul în care situaţia se va agrava, zeci de localnici vor fi evacuaţi. Mai mulţi geologi sunt în zonă pentru expertize.

Vezi și

"Eu unul nu mă mut nici dacă mă omoară. Şi de acolo mă scol şi mă lupt cu ei. Unde să mă mai duc? Ce poate să fie pericol", spune un bărbat. "Eu nu mă sperii deloc, nu mă sperii deloc. Şapte ani am lucrat în mină, subteran, eu am văzut şi bun şi rău. Aşa că asta nu mă sperie. Aici, în zona asta, nu-i problemă, mă. Am unde să mă duc, nu e problemă, dacă se întâmplă, totuşi, ceva", zice un altul.

Pentru cine nu are unde să se pună la adăpost, primăria amenajează spaţii speciale pentru relocare. "Aici o să încapă aproximativ 20 de paturi. Al doilea punct îl avem la căminul cultural, tot din satul Coştiui. A treia locaţie este la Mănăstirea Adormii Maicii Domnului şi a patra locaţie este la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii", a declarat Alexa Semeniuc, primar.

Prin aceeaşi spaimă au trecut anul trecut şi localnicii din Slănic Prahova. Craterele au ajuns atunci la câţiva metri de blocurile din oraş, iar pereţii clădirilor au fost plini de crăpături.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui eliminat complet sporul de radiații pentru angajații din Parlament și Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰