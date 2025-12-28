La Rânca, vântul puternic a provocat și distrugeri. Un punct de prim-ajutor al salvamontiștilor a fost spulberat de rafale. Turiștii sunt sfătuiți să stea departe de crestele montane și să rămână în stațiunile turistice. Iată recomandările salvamontiştilor pentru cei aflaţi la munte în aceste zile.

"Prognoza meteo s-a confirmat și iată că în zona alpină înaltă avem un vânt foarte puternic fapt pentru care nu recomandăm turiștilor să se îndrepte în această perioadă către crestele munților, să rămână în perimetrul stațiunilor turistice, iar cei care merg către aceste stațiuni să aibă pregătite mașinile atât cu cauciucuri de iarnă, lanțuri de zăpadă, dar mai ales cu foarte mult combustibil în rezervor pentru că în cazul unor blocaje să poată să reziste cât mai mult timp în mașini.", a declarat Sabin Cornoiu, salvamont în cadrul Salvamont Gorj.

"Vântul puternic din ultimele 24 de ore a distrus punctul de prim ajutor al serviciului salvamont Gorj, amenajat în nordul stațiunii Rânca, la o altitudine de 1900 m, punct medical ce deservea atât domeniul schiabil din nordul stațiunii cât și pentru preluarea accidentaților care erau coborâți de salvamontiștii gorjeni din zona de creastă.", a adăugat Sabin Cornoiu.

"S-a instituit un cod roșu de avertizare la peste 1700 de metri, le recomandăm turiștilor să evite toate deplasările în acea zonă deoarece este foarte periculos. Vântul poate să ajungă până la 140 km/h, este important să asculte sfaturile autorităților și, repet, să evite deplasările, deoarece siguranța lor este mult mai importantă. Pe pârtii sunt destul de mulți turiști care practică atât schiatul, dar se dau și cu sania, le recomandăm să aibă și ei grijă să adapteze viteza la condiții, deoarece zăpada nu este încă cea mai bună și o secundă de neatenție poate să ducă chiar la un eveniment tragic, poate chiar fatal din păcate", a sfătuit Sebastian Marinescu, director Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvespeo Braşov.

