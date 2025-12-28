Antena Meniu Search
Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un depozit a fost cuprins de flăcări

Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și generează degajări mari de fum.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 13:58

La fața locului intervin 16 autospeciale de stingere, o autospecială de transport roboți, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD. Pompierii au realizat un dispozitiv circular de intervenție pentru a limita propagarea focului și pentru a proteja clădirile din apropiere.

Incendiu puternic la un depozit din București, pe bulevardul Iuliu Maniu

Pentru informarea și protecția populației, autoritățile au emis mesaj RO-Alert, recomandând cetățenilor să evite zona și să închidă ferestrele pentru a se proteja de fumul dens.

Misiunea de stingere este în desfășurare, iar autoritățile revin cu date suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

