Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un depozit a fost cuprins de flăcări
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și generează degajări mari de fum.
La fața locului intervin 16 autospeciale de stingere, o autospecială de transport roboți, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD. Pompierii au realizat un dispozitiv circular de intervenție pentru a limita propagarea focului și pentru a proteja clădirile din apropiere.
Incendiu puternic la un depozit din București, pe bulevardul Iuliu Maniu
Pentru informarea și protecția populației, autoritățile au emis mesaj RO-Alert, recomandând cetățenilor să evite zona și să închidă ferestrele pentru a se proteja de fumul dens.
Misiunea de stingere este în desfășurare, iar autoritățile revin cu date suplimentare pe măsură ce situația evoluează.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰