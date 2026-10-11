ANIMAŢIE. Cum a fost proiectat Blocul Creion din Constanţa. Povestea din spatele clădirii-simbol

Printre clădiri care păstrează farmecul altor vremuri, o construcție aparte atrage toate privirile, în Constanța. Înalt, cu forme rotunjite și o siluetă inconfundabilă, blocul a primit un nume sugestiv: Blocul Creion. Dincolo de arhitectura sa neobișnuită, se ascunde o poveste despre curaj, ingeniozitate și o viziune care a îndrăznit să iasă din tipare.

Înălțat în vremea comunismului, când clădirile urmau tipare stricte, Blocul Creion a ajuns un semn distinctiv al Constanței: zece etaje la hotarul dintre centrul vechi și întinderea mării.

"De aici de sus, Constanța se vede cu totul altfel. Avem marea. În stânga cazinoul și portul Tomis. Dacă privim spre cealaltă parte, litoralul se întinde până spre Mamaia, iar în spate se întinde orașul cu centrul vechi. Practic, avem aici o panoramă completă asupra Constanței" explică reporterul Observator Cristina Niță.

Numele i-a fost dat de oameni. Clădirea seamănă cu un creion, prin urmare, așa i s-a spus dintotdeauna...

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"Este și vizual foarte interesant, pentru că este la o intersecție de două bulevarde principale. Îl văd și din mașină, și din transportul comun, iar pentru turiștii care să zicem că vin, poate, într-o excursie de o zi la plajă este un punct de reper foarte bun de a coborî pe plajă și după aceea de a se întoarce în oraș" spune ghidul de turism Diana Slav.

"N-am mai văzut așa arhitectură. Este interesant, mai ales că este și poziționat așa pe faleză" spun oamenii.

Faleza a pus la grea încercare măiestria constructorilor

Faleza a pus la grea încercare măiestria constructorilor. Sub clădire, 48 de coloane de beton coboară până la 17 metri adâncime, sprijinind atât blocul, cât și taluzul. Iar pentru a-i da înfățișarea rotunjită, arhitectul a pornit de la un proiect octogonal, pe care l-a transformat într-o construcție ieșită din tiparele vremii.

"Nu aveam cum să facem bloc rotund și atunci l-am prelucrat pe acela existent. Planșeul cu balcoane cu tot, au ajuns la forma de cerc și el dă senzația de rotund, dar interiorul nu este rotund. Ca să mergi la avizare cu un bloc rotund la vremea aceea era imposibil" spune arhitectul Alexandru Constandache.

"Se zice că blocul a fost construit pentru tovarăși. Acum nu știu cât e de adevărat sau nu, dar după Revoluție, că atunci s-au făcut repartițiile, s-au repartizat către întreprinderi. Sunt 40 de apartamente, dar oamenii au fost localnici toți" spune administratorul Ion Parmac.

În anii 90, blocul a găzduit și o terasă celebră. Soleta.

"În anii 90, la parterul blocului era o terasă-restaurant emblematică pentru vremea respectivă, unde se serveau diferite produse. Cu atât mai mult că probabilitatea celui care s-a gândit să dea numele de Soleta, având în vedere poziționarea față de plajă, de soare, a găsit o formulă mai adecvată" spune istoricul Raul Ivan.

Astăzi, Blocul Creion rămâne un reper al Constanței și o mărturie a unei epoci demult apuse.