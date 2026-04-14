O tânără mamă, însărcinată în aproape şapte luni, şi-a găsit sfârşitul, într-un accident cumplit pe Valea Oltului. Maşina în care se afla cu soţul ei a fost lovită frontal şi aruncată de pe drum de un şofer care a tăiat curba şi linia continuă. Medicii nu au reuşit să salveze nici mama, nici fătul deşi au intervenit în cel mai scurt timp cu un elicopter. Iar acasă o aşteaptă un alt băieţel de aproape doi ani... Din păcate, asffel de tragedii au loc aproape zilnic pe DN7, iar autostrada care ar putea opri avalanşa morţilor la volan ar putea fi gata abia peste doi ani, în cel mai optimist scenariu.

Accidentul a avut loc pe serpentinele de pe Valea Oltului. Şoferul unei maşini de teren intră într o curbă pe contrasens şi loveşte în plin maşina în care se aflau tânăra însărcinată şi soţul ei.

Impactul e atât de violent încât maşina este aruncată de pe drum de la doi metri înălţime pe terasamentul căii ferate. Autoturismul cade pe partea pe partea dreaptă, unde se afla gravida de 23 de ani.

Pompierii au început o luptă contracronmetru pentru salvarea ei.

"S-a procedat cu celeritate la extragerea persoanei încarcerate care a fost predată inconştientă echipajelor medicale prezente la faţa locului", a declarat Sorin Albinaru, ISU Vâlcea.

Medicii au reuşit să o resusciteze şi imediat ce a avut puls, tânăra a fost urcată într un elicopter şi dusă la spital, la Craiova. Fătul de aproape şapte luni murise deja. La scurt timp, inima tinerei a cedat din nou. De data aceasta nu a mai putut fi salvată.

Soţul femeii rănit şi el grav a fost dus la spitalul din Sibiu. Cei doi au acasă un băieţel. Cuplul visa să-şi construiască o casă, la ţară, să trăiască în mijlocul naturii şi să colinde ţara cu rulota. Totul s-a sfârşit însă pe Valea Oltului, un drum care pentru mulţi şoferi a devenit o capcană mortală.

Ucisă de un şofer care a intrat pe contrasens

Pe un drum ca acesta, câțiva centimetri pot face diferența dintre o sperietură și o tragedie. Mulți șoferi taie linia continuă în curbă, fără să realizeze că nu mai au timp de reacție. De multe ori, nici nu e nevoie ca o mașină să intre complet pe contrasens. E suficient ca fiecare să ciupească puțin din banda celuilalt. De cele mai multe ori scapă. Uneori însă, ca aseară pe Valea Oltului, o astfel de manevră poate duce la moarte.

Şoferul care a provocat accidentul, un bărbat de 53 de ani, şi partnerea care îl însoţea sunt internaţi în spital. Problema cea mai mare în accidentele rutiere este coliziunea frontală. Dacă ai avea sensurile separate, dacă unul dintre şoferi, voit sau nevoit, pierde controlul volanului, acel şofer rămâne pe sensul lui. Soluţia este autostrada pentru a avea un coridor pe Sibiu-Piteşti.

Viitoarea autostradă Sibiu - Piteşti ar trebui să fie gata la sfârşitul anului 2028. Asta pe hârtie. Experţii spun însă că un termen mai realist este 2031. DN7 rămâne unul dintre cele mai periculoase drumuri din țară. Anul trecut, aici au fost aproape 300 de accidente. Cele mai multe, vinerea după-amiază, între 14 și 18, atunci când șoferii se grăbesc, iar o depășire riscantă sau o roată peste linia continuă pot contribui la bilanţul tragic.

Cristi Popovici

