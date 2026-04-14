Mai avea trei luni până să devină mamă pentru a doua oară, iar viaţa părea să fie perfectă pentru familia lor. Dar un accident în a doua zi de Paşte avea să aducă doar nefericire în sânul familiei. Ana-Maria s-a stins pe patul de spital la câteva ore de la impactul dramatic de pe Valea Oltului.

Accidentul a avut loc pe Valea Oltului. Un şofer de 53 de ani a depăşit axul drumului şi a izbit în plin maşina în care se afla Ana-Maria. Impactul a fost atât de puternic încât maşina a fost aruncată de pe şosea aproape de calea ferată.

Patru persoane au fost rănite în urma accidentului, dintre care și Ana-Maria, în vârstă de 23 de ani, care era însărcinată în şase luni. Acasă, era aşteptată de un băieţel.

Ce spun poliţiştii

"În urma acestui eveniment rutier au rezultat trei victime, respectiv conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o pasageră din celălalt autovehicul. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

