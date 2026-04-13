Ispita vitezei a fost fatală pentru doi prieteni, ambii de 20 de ani. David şi Mihai petrecuseră Paştele împreună, iar în miez de noapte se întorceau spre casă într-o maşină de aproape o sută de mii de euro. Pe drumul pustiu, care traversează pădurea Snagov, Mihai a călcat pedala de acceleraţie. Avea 140 de kilometri la oră, când a pierdut controlul volanului. Bolidul a retezat un copac şi s-a înfipt în altul, un impact care le-a curmat celor doi viaţa într-o secundă. Maşina, de peste 500 de cai putere, fusese primită recent cadou de şofer.

- Mai uită-te pe locaţie atent la el. Nu ştiu dacă cumva a ieşit de pe drum. Ia, aici!

- Da, au ieşit. Nu pot să cred.

- Mi-e rău!

- Mi-e mie rău!

- Sună la poliţie.

Este momentul în care maşina în care se aflau Mihai şi David este găsită complet strivită de prietenii lor. Tinerii avuseseră o presimţire că ceva rău s-a întâmplat, dar tot îşi pun mâinile pe cap, şocaţi, când realizează că nimeni nu avea cum să scape cu viaţă dintr-un accident atât de cumplit. Grupul de tineri petrecuse Paştele la Palatul Snagov. Dar la întoarcere, Mihai, care era la volanul bolidului de 530 de cai putere, a luat-o în faţă şi a început să gonească ca un şofer de curse pe şoseaua întunecoasă care traversează pădurea.

Şi-a condus prietenul spre moarte

Prietenii celor doi tineri sunt cei care au apelat la 112 după ce au încercat să ia legătura cu ei, însă nu le-au răspuns. Au pornit pe urmele lor şi au ajuns, aici, la locul accidentului. Impactul a fost devastator, din maşină nu a mai rămas aproape nimic, iar acul kilometrajului a rămas blocat la viteza de 140 de kilometri pe oră.

Din cauza vitezei, şoferul de 20 de ani a pierdut controlul maşinii într-o curbă. Bolidul a ieşit de pe drum, a retezat un copac care i-a strivit plafonul şi s-a înfipt în alt arbore.

Impactul, care a avut loc la ora 22:57, a declanşat sistemul SOS de pe telefonul mobil al unuia dintre tineri.

Cel puţin trei ore le-a luat pompierilor să îndepărteze copacul rupt de maşină şi să scoată cele două trupuri neînsufleţite din maşina strivită.

La scenă au asistat înmărmuriţi de durere şi părinţii lui David, veniţi într-un suflet la locul accidentului. Studentul de 20 de ani era singurul copil pe care îl aveau împreună. Vecinii îl ştiau drept un tânăr liniştit şi respectuos.

"Maică-sa e în şoc, taică-său e în şoc. Era un copil exemplu. Dacă mă întâlneam cu el de 5 ori pe stradă - era ca şi copilul meu - să trăiţi, să trăiţi, să trăiţi!", spune un vecin.

Mihai, cel care era la volan, era student la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. La 20 de ani avea deja patima vitezei.

Se filmase conducând cu 300 de km pe oră în urmă cu două zile

În urmă cu două zile se filma pe autostradă când conducea cu 300 de km pe oră. Bolidul de 95.000 de euro în care şi-a găsit sfârşitul fusese un cadou de la părinţi, primit în avans pentru ziua de naştere, pe care plănuia s-o sărbătorească peste două săptămâni.

Tânărul, care urma să împlinească 21 de ani, nu a ratat ocazia de a se filma în timp ce testa super-maşina gonind prin Bucureşti cu aceeaşi inconştienţă care avea să-i aducă moartea.

Viteza şi lipsa de experienţă la volan sunt frecvent o combinaţie letală. Numai anul trecut, 6 din 10 accidente grave au fost comise de şoferi cu mai puţin de 4 ani de experienţă de condus.

