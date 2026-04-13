Tragedie de Paşte. Mihai şi David, doi tineri de 20 de ani, şi-au pierdut viaţa într-un accident cumplit care a avut loc în pădurea Snagov. Erau într-un bolid de 600 de cai putere, când au zburat pur şi simplu de pe şosea şi au retezat un arbore. O lovitură atât de puternică încât copacul a căzut peste maşină, iar tinerii nu au avut absolut nicio şansă de supravieţuire. Au fost găsiţi fără viaţă de prietenii lor, speriaţi că nu mai răspund la telefon. Din păcate, nu vorbim despre un caz singular, statistica spune că, în România, trei oameni îşi pierd viaţa zilnic într-un accident auto, iar 6 din 10 şoferi care produc accidente grave au mai puţin de 4 ani de experienţă la volan.

"Maică-sa e în şoc, taică-său e în şoc", spune un vecin.

Sunt imagini surprinse la câteva minute după accident... "Ia mai uită-te pe locaţie atent la el. Nu ştiu dacă cumva a ieşit de pe drum. Ia, aici! Da, (...), au ieşit din.. Nu pot să cred! Mi-e rău, (...)", spun prietenii.

O maşină puternică, doi tineri de douăzeci de ani, întuneric şi viteză mult peste limita legală.... au fost premisele tragediei din pădurea Snagov. La ora 22 şi 57 de minute un telefon a înregistrat impactul cumplit. Mihai şi David nu au avut nicio şansă.

Acul kilometrajului s-a oprit la 140 de km pe oră

Tinerii veneau dinspre Palatul Snagov, în această curbă, din cauza vitezei ar fi pierdut controlul volanului şi au intrat cu maşina în acel copac. Impactul a fost devastator, tinerii au rămas blocaţi în autoturism iar acul kilometrajului a rămas blocat la viteza de 140 de km pe oră.

Copacul retezat a făcut praf şi ce mai rămăsese din bolidul de 100 de mii de euro. Imaginea de coşmar a fost descoperită de prietenii băieţilor, alertaţi de faptul că aceştia nu mai reuşeau să dea de ei.

Din maşină nu a mai rămas aproape nimic.

Salvatorii au găsit în schimb telefonul care detectase impactul şi iniţiase un apel... un apel care nu a fost însă făcut.

Conform apropiaţilor, David şi Mihai se întâlniseră cu prietenii la Palatul Snagov. De acolo ar fi plecat cu câteva minute înainte de accident. Mihai conducea maşina, iar apropiaţii spun că nu ar fi consumat nici droguri, nici alcool. Nici despre curse nu ar fi fost vorba... doar viteză prea mare într-o maşină prea puternică pentru un şofer atât de tânăr.

Conform datelor din 2025, 6 din 10 accidente grave au fost produse de şoferi cu mai puţin de 4 ani experienţă, iar tinerii au fost vinovaţi pentru de două ori mai multe incidente rutiere periculoase decât cei care au trecut de 30 de ani.

La scurt timp de la tragedie, la locul accidentului au ajuns şi părinţii celor doi...

"Sunt băieţi cuminţi. Nu făceau incidente absolut deloc. Era un băiat de nota 10. N-aveam cuvinte.

Era un copil exemplu, dacă mă întâlneam cu el de cinci ori pe stradă, "Să trăiţi! Să trăiţi!", spun vecinii.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili toate datele accidentului... dincolo de tragedia celor două familii, rămân însă cifrele oficiale. România este pe locul doi în Europa la mortalitate, iar tinerii sunt cei mai vulnerabili atunci când vine vorba de accidente rutiere. Tot studiile arată că riscul unui accident fatal creşte cu de patru ori dacă în maşină sunt mai mulţi tineri de vârste apropiate.

