Video "Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor

Au plătit scump nebunia tinereţii. Mihai şi David au murit la 20 de ani, chiar în ziua de Paşte. Şoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive şi s-a izbit violent de mai mulţi copaci, înainte să se răstoarne la marginea drumului.

de Denisa Dicu

la 13.04.2026 , 15:59
Galerie (6)

Momentul în care sunt găsiţi de prietenii lor aflaţi în maşina din spate a fost surprins de o cameră de bord.

Momentul când cei doi tineri au fost găsiţi de prietenii lor

„De aia îmi e şi frică să nu vină ca disperatul să facem dracului accident ca proştii. Tu nu vezi cum lipeşte fiecare pietricică. Ia mai uită-te pe locaţie atent la el, nu ştiu dacă cumva au ieşit de pe drum. Da, nu pot să cred. Mi-e rău”, se aud spunând prietenii celor două victime, chiar înainte de a face tulburătoarea descoperire.

Articolul continuă după reclamă

Accidentul a avut loc în pădurea Snagov, pe un drum neluminat, după ce șoferul unui BMW M4 competition X drive 530 CP a ratat o curbă. Impactul a fost atât de puternic încât un telefon pe care băieții îl aveau în mașină a inițiat un mesaj SOS. Acul kilometrajului s-a oprit la 140 km/h, au spus anchetatorii. Bolidul de peste 100.000 de euro s-a făcut praf.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.