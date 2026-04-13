Video "Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor
Au plătit scump nebunia tinereţii. Mihai şi David au murit la 20 de ani, chiar în ziua de Paşte. Şoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive şi s-a izbit violent de mai mulţi copaci, înainte să se răstoarne la marginea drumului.
Momentul în care sunt găsiţi de prietenii lor aflaţi în maşina din spate a fost surprins de o cameră de bord.
„De aia îmi e şi frică să nu vină ca disperatul să facem dracului accident ca proştii. Tu nu vezi cum lipeşte fiecare pietricică. Ia mai uită-te pe locaţie atent la el, nu ştiu dacă cumva au ieşit de pe drum. Da, nu pot să cred. Mi-e rău”, se aud spunând prietenii celor două victime, chiar înainte de a face tulburătoarea descoperire.
Accidentul a avut loc în pădurea Snagov, pe un drum neluminat, după ce șoferul unui BMW M4 competition X drive 530 CP a ratat o curbă. Impactul a fost atât de puternic încât un telefon pe care băieții îl aveau în mașină a inițiat un mesaj SOS. Acul kilometrajului s-a oprit la 140 km/h, au spus anchetatorii. Bolidul de peste 100.000 de euro s-a făcut praf.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰