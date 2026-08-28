Video Furtunile violente au lovit în toată ţara. La Constanţa, o trombă marină a oferit imagini spectaculoase
Furtuni violente au măturat aseară zeci de localităţi din sudul ţării! Şuvoaie de ploaie, grindină mare şi vânt nebun au blocat circulaţia pe şosele, pentru că şoferii nu mai vedeau nimic, au distrus livezi şi au acoperit cu gheaţă zone întinse.
La Constanţa, furtuna a venit cu toată forţa. A plouat cu găleata, iar meteorologii au emis cod portocaliu de vreme severă. Oamenii au primit și mesaj RO-Alert, prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.
Ploaia torenţială a adus probleme. Asfaltul a început să se rupă în apropierea gării.
Imaginile spectaculoase au venit din largul mării. O trombă marină care semăna cu o tornadă a fost observată în dreptul staţiunii Mamaia.
Furtuna a ajuns şi la munte. Grindina a acoperit zone întinse în jurul Vârfului Omu.
În apropiere de Ploieşti, localnicii au fost îngroziţi: ploaia şi rafalele de 90 de kilometri pe oră au distrus livezile.
Bucăţi mari de gheaţă au căzut şi în Harghita. În timpul furtunii, un trăsnet a lovit o construcţie de lemn, care a luat foc.
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Pe şoselele din sudul ţării, şoferii au avut probleme mari din cauza furtunilor cu grindină.
Vijeliile au speriat şi turiştii de la Braşov şi Zărneşti.
Furtunile se potolesc astăzi, iar toamna va începe cu temperaturi aproape caniculare. Ploile vor fi mai insistente doar în Ardeal.