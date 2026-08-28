Observator » Vremea » Furtunile violente au lovit în toată ţara. La Constanţa, o trombă marină a oferit imagini spectaculoase

Video Furtunile violente au lovit în toată ţara. La Constanţa, o trombă marină a oferit imagini spectaculoase

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 19:15 | Modificat la 28.08.2026, 19:41

Furtuni violente au măturat aseară zeci de localităţi din sudul ţării! Şuvoaie de ploaie, grindină mare şi vânt nebun au blocat circulaţia pe şosele, pentru că şoferii nu mai vedeau nimic, au distrus livezi şi au acoperit cu gheaţă zone întinse.

La Constanţa, furtuna a venit cu toată forţa. A plouat cu găleata, iar meteorologii au emis cod portocaliu de vreme severă. Oamenii au primit și mesaj RO-Alert, prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.

Ploaia torenţială a adus probleme. Asfaltul a început să se rupă în apropierea gării.

Imaginile spectaculoase au venit din largul mării. O trombă marină care semăna cu o tornadă a fost observată în dreptul staţiunii Mamaia.

Articolul continuă după reclamă

Furtuna a ajuns şi la munte. Grindina a acoperit zone întinse în jurul Vârfului Omu.

În apropiere de Ploieşti, localnicii au fost îngroziţi: ploaia şi rafalele de 90 de kilometri pe oră au distrus livezile.

Bucăţi mari de gheaţă au căzut şi în Harghita. În timpul furtunii, un trăsnet a lovit o construcţie de lemn, care a luat foc.

Pe acelaşi subiect

Pe şoselele din sudul ţării, şoferii au avut probleme mari din cauza furtunilor cu grindină.

Vijeliile au speriat şi turiştii de la Braşov şi Zărneşti.

Furtunile se potolesc astăzi, iar toamna va începe cu temperaturi aproape caniculare. Ploile vor fi mai insistente doar în Ardeal.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
furtuni tromba marina grindina vijelie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.