Triplă tragedie pe o şosea din Vâlcea, din cauza vitezei şi a lipsei de experienţă. Un tânăr care abia se întorsese din Anglia a invitat la o plimbare cu maşina două adolescente, dar, dezobişnuit să conducă pe dreapta, a intrat în plin într-un automobil. Au murit toţi trei pe loc. Poliţiştii cred că ar fi avut şanse de supravieţuire dacă nu mergeau atât de repede. De altfel, unu din trei accidente grave produse de tineri sunt provocate de viteza prea mare.

Şoferul, care avea 25 de ani, a tăiat o curbă şi s-a tamponat violent cu o maşină care venea, regulamentar, din sens opus.

"S-au auzit roţile tare, apoi o bubuitură seacă și atât. Am crezut că e singura fată moartă din maşină, apoi am vazut-o pe fata asta întinsă aici și apoi am văzut acolo la el şoferul", spune o persoană.

Impactul a fost atât de violent, încât mașina în care se aflau cei trei tineri a rupt stâlpul şi această poartă. Băiatul și cele două adolescente au murit pe loc, prinși în mormanul de fiare.

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Ce spun medicii despre cei care se aflau în cealaltă maşină

Fetele care s-au stins în accident aveau 17 ani, iar în automobilul care mergea regulamentar se afla un cuplu de pensionari. Au fost răniţi serios, dar vor supravieţui, cred medicii de la spitalul unde sunt internaţi acum. Poliţiştii aşteaptă rezultatul autopsiei şoferului care a provocat tragedia ca să afle dacă era băut sau drogat. Măsurătorile de la faţa locului indică, însă, cu siguranţă că mergea cu viteză nepermis de mare.

Trei familii îşi plâng acum copiii. Pentru una dintre fete, părinţii pregăteau petrecerea de majorat la sfârşitul săptămânii. Amândouă erau eleve în clasa a unsprezecea la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea.

Reporter: O cunoşteaţi?

Persoană: Da, păi venea la biserică, un copil cuminte, învăța și bine. Unii spun că era și el liniştit, cuminte.

Rapoartele Poliţiei arată că tinerii au tendinţa să conducă cu viteză excesivă când sunt cu prietenii în maşină, iar combinaţia cu o maşină puternică este deseori fatală. De aceea, un proiect de lege interzice şoferilor începători să conducă vehicule care accelerează rapid.

O provocare de pe TikTok a dus la moartea altor tineri, acum o lună

Cu mai puţin de o lună în urmă, o provocare văzută pe TikTok a dus la moartea a doi tineri de 18 şi 19 ani în judeţul Prahova. Aceştia ar fi încercat să gonească pe şosea, noaptea, cu farurile le stinse, a povestit unicul supravieţuitor al accidentului, un adolescent de 15 ani.

Am mers, am mers și prietenul meu care a decedat primul a vrut să mă sperie pe mine și i-a spus lui să închidă luminile în curbă.

Cursa lor s-a oprit într-un copac. Pasagerul din dreapta a murit pe loc, iar şoferul începător, la spital.

România rămâne ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a mortalităţii pe şosele. În primele şase luni ale anului au avut loc aproape 1.700 de accidente grave.