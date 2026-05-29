Sute de tineri pasionați de televiziune și social media au intrat, aseară, în culisele uneia dintre cele mai puternice industrii creative din România. La Noaptea Companiilor, Antena și-a deschis porțile pentru elevi, studenți și viitori oameni de media. Aceştia au aflat direct de la profesioniști cum se construiește un show de succes și cum ajunge acesta viral în online.

Aplauze, întrebări și multă curiozitate. Așa a arătat seara dedicată tinerilor care visează la o carieră în televiziune.

Prima care le-a vorbit a fost actrița şi omul de televiziune, Alexia Țalavutis.

"Nu trebuie să ascundem niciodată emoțiile, este primul lucru pentru care deschizi un televizor. Un lucru a rămas în continuare elementul cel mai important: pasiunea și televiziunea. Da, este un microb, odată ce îl simți și îl trăiești, îl ai în vene", a spus Alexia Țalavulis.

Articolul continuă după reclamă

Tinerii au aflat apoi cum un format de televiziune poate deveni fenomen și în online.

"Anul trecut am deschis porțile către universul Insula Iubirii, adică am intrat în culise, am stat de vorbă cu producătorii, am adus interviuri exclusive și am ajuns să transformăm Insula într-un mediu în care toți povestim și ne implicăm în parte egală", a spus Andrei Vasile, PR Manager Antena Group.

Cele mai multe întrebări au venit însă pentru Alex Fotea, producătorul și regizorul de la Insula Iubirii.

"Tot ceea ce se întâmplă în spatele Insulei Iubirii este un show complex cu situații neprevăzute care merită discutate. Povestea este cea mai mare, e un reality show și niciodată nu știi ce se va întâmpla, dar asta pentru noi face ca misiunea să fie și mai dificilă", a spus Alex Fotea.

La final, participanții au ajuns și în platoul SuperNeatza, iar apoi au făcut un ultim popas la Antena Academy. Tinerii care sunt interesați de o carieră în media sau digital, o pot face înscriindu-se la cursurile Antena Academy.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰