Anul Nadiei Comăneci a fost o sărbătoare de gală la Bruxelles. Marea sportivă a mers pentru prima dată în Parlamentul European, la 50 de ani de la obţinerea performanţei istorice, unde a vorbit despre sport şi cât de importantă este mişcarea, mai ales pentru copii. Gimnasta de 10 a pozat minute în şir, a glumit cu europarlamentarii şi a avut un cadou pentru preşedinta legislativului european, Roberta Metsola.

Nadia Comăneci a atins perfecţiunea în gimanistică pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal. Imposibilul a fost atins la proba de paralele.

"Tabela electronică nu era pregătită, deci pot să zic că am apărut înaintea A.I. ului, da?", spune campioana Nadia Comăneci.

Întregul an 2026 a fost dedicat gimnastei din România. Nadia devine astfel prima personalitate sportivă care se bucură de o asemenea onoare.

Nadia Comăneci a fost primită la sediul Parlamentului European, chiar de preşedinta Roberta Metsola.

Marea campioană a României i-a oferit acesteia cartea autobiografică în limba engleză şi un tricou cu autograf. Tot astăzi, la Parlament, a fost celebrată printr-o gală, care a marcat 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii.

"Obişnuiam să fac atletism atunci când eram mai tânără, m-am gândit la un moment dat să mă axez pe înot, dar am continuat cu alergatul. Mi-a dat disciplină.", explică Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European.

Vizita la Parlamentul European a fost o premieră şi pentru marea campioană.

"Am simţiti că intru pe covorul de competiţie când mi-a spus Nadia, ia covorul, ai solul şi zic unde este muzica. A fost al cincilea aparat pentru mine.", explică Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a fost înconjurată de zeci de peronalităti la Bruxelles, de la nume mari din sportul românesc precum Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică sau Marian Drăgulescu şi până la europarlamentari români.

"Sportul, gimnastica, este în Parlamentul european. E fantastic. Îmi aduc aminte că am spus dacă pot să câştig o medalie şi dacă se poate să fie de aur. Atât am dorit, a fost puţin mai mult.", mai spune Nadia.

Zeiţa de la Montreal a fost însoţită la vizita de la Parlamentul European şi de un grup de gimnaste de la CSM Onești.

Fetele şi-au aranjat părul exact ca al Nadiei la obţinerea zecelui perfect.

