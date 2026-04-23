La Deva, emoţia perfecţiunii s-a întors acasă. La jumătate de secol de la momentul care a făcut România cunoscută în întreaga lume, marile campioane ale gimnasticii s-au reunit, aseară, în oraşul în care au devenit legendă. Au celebrat împreună prima notă de 10 din istorie, performanţa care a schimbat pentru totdeauna acest sport şi a transformat un nume, Nadia Comăneci, într-un simbol global. Mii de oameni au fost martorii unei poveşti care nu ţine doar de trecut, ci continuă să inspire şi astăzi.

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci uimea o lume întreagă. Tabela nu era pregătită pentru perfecţiune şi a afişat nota 1.00. Dar toţi ştiau adevărul, era primul 10 din istorie. În acea zi, Nadia a mai obţinut încă două note de 10, iar până la finalul competiţiei încă patru. Şapte note perfecte care au rescris definitiv regulile gimnasticii şi au transformat România într-un reper mondial.

La Deva, oraşul în care s-au format generaţii de aur, ecoul perfecţiunii s-a transformat în emoţie vie. La 50 de ani de la acel moment istoric, marile campioane s-au întors acasă, acolo unde visurile au început să prindă contur. La Gala "Nadia 10 - Perfecțiunea inspiră", desfăşurată sub egida Anului Nadia, au urcat pe scenă 40 de campioane, cu un palmares impresionant de 455 de medalii.

"Este emoţionant, o bucurie deosebită. Suntem mândre de gimnastica românească", a afirmat Cemelia Renciu, gimnastă.

"Sunt foarte mândră că mă aflu printre stelele gimnasticii mondiale şi printre stelele României", a spus Sabrina Voinea, gimnastă.

"Sunt convinsă că şi străzile ar putea spune o poveste despre fiecare gimnastă care a petrecut o etapă importantă din viaţa ei la Centrul Olimpic de la Deva", a declarat Andreea Răducan, gimnastă.

Deşi nu a fost prezentă fizic, Nadia Comăneci a transmis un mesaj care a trecut dincolo de timp şi performanţă, direct către noua generaţie.

"Sfatul meu pentru voi este simplu. Nu vă temeţi de greşeli ci învăţaţi din ele. Nu căutaţi doar nota zece, ci căutaţi să fiţi în fiecare zi mai buni decât aţi fost ieri", a spus Nadia Comăneci.

"Atunci când noi am ajuns sus, cineva a avut grijă de noi. Iar noi avem obligaţia să avem grijă de generaţia asta tânără ca să simtă şi să trăiască şi ea bucuria pe care am trăit-o noi, ciucerind podiumurile internaţionale", a relatat Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică.

Pe lângă surprizele emoţionante care au unit generaţii, Sala Sporturilor din Deva a găzduit şi momente artistice, sportive şi muzicale.

