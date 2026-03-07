Celebrul magnet cumpărat de pe aeroport drept suvenir a devenit învechit. Acum, curăţenia lăsată de turişti face pagube de zeci de mii de euro hotelierilor. Şi, cum probabil vă imaginaţi, nu e vorba de curăţenia propriu-zisă. Sunt lucruri mai mici sau mai mari din camere pe care turiştii le iau drept suveniruri.

Un portal de specialitate care a chestionat mii de spaţii de cazare oferă o imagine ceva mai generala a acestui fenomen. Cele mai dorite par a fi prosoapele şi halatele de baie. Telecomenzile şi bateriile din acestea, de asemenea, le fac cu ochiul turiştilor, iar în partea de jos a clasamentului sunt umeraşele şi obiectele de veselă. Pahare, căni sau linguriţe, mai ales dacă sunt branduite cu numele hotelului.

Sunt însă raportate ca fiind dispărute şi lucruri mai puţin comune. De exemplu, un suvenir tot mai dorit pare să fie acea tăbliţă cu numărul camerei în care au stat. Printre cele mai scumpe suveniruri sunt tabletele din hotelurile de lux sau chiar aparatele de cafea. Dar, de departe cele mai ciudate sunt dispariţiile capacelor de toaletă.

De cele mai multe ori, pentru a evita situaţiile jenante, hotelierii nu mai controlează predarea camerelor şi preferă să refacă stocurile. Platforma amintită a mai indicat faptul că anumite naționalități au tendințe specifice. De exemplu, germanii preferă prosoapele, italienii tacâmurile, iar elveţienii uscătoarele de păr! Foarte interesant, mulţi dintre turişti sunt convinşi că au voie să facă acest lucru.

Articolul continuă după reclamă

Florin Căruceru Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰