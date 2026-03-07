Extaz şi agonie în războiul din Orientul Mijlociu. Qatar şi Emiratele Arabe Unite au redeschis parţial spaţiul aerian pentru a permite sutelor de mii de europeni blocaţi în zonă să plece acasă. În mijlocul evacuărilor, însă, aeroportul din Dubai a fost atacat cu drone şi rachete.

Mii de pasageri s-au aşezat la cozile de la check-in în cel mai aglomerat aeroport din lume şi au aşteptat decolarea avionului care să îi ducă departe de bombardamente. Reluarea parţială a zborurilor a venit după ce preşedintele Iranului a promis că nu va mai ataca decât ţările de unde sunt lansate atacuri americane.

"Ar trebui să prezint scuze, în numele meu, țărilor vecine care au fost atacate de Iran. Comandanții noștri și liderul nostru și-au pierdut viața în urma agresiunii barbare, și forțele noastre armate au tras după bunul plac pentru că erau absenți comandanții lor", a declarat Masoud Pezeshkian preşedintele Iranului.

Câteva minute mai târziu, promisiunea era încălcată. Peste 130 de drone şi rachete au fost lansate către Emiratele Arabe Unite.

Articolul continuă după reclamă

În Orientul Mijlociu mai sunt 14.000 de români care au cerut sprijin. 1.500 au reuşit până acum să revină în ţară. Printre ei, Iustina şi Cornel, foşti concurenţi la Insula Iubirii, care rămăseseră blocaţi în Dubai cu fiica lor de un an şi jumătate. Au plătit 4.000 de euro pe bilete ca să scape din mijlocul bombardamentelor care au speriat turiştii.

"Oamenii cu care eram cazaţi acolo au coborât la recepţie. Noi nu am mai coborât cu cea mică pentru că nu avea rost să o speriem", a povestit Iustina.

"Am găsit oameni în recepţie care dormeau acolo. Am vrut să îi luăm la noi în cameră şi au zis că au cameră, dar le e frică să urce sus. Români chiar", a spus şi Cornel.

Peste noapte, Israelul a lansat cel mai puternic atac de la începutul campaniei. 80 de avioane de luptă au bombardament Teheranul şi au lovit aeroportul Mehrabad din apropierea capitalei.

Donald Trump a ameninţat din nou

"Iranul va fi lovit puternic astăzi!", a spus liderul de la Casa Albă care va trimite al treilea portavion în regiune.

În privat, Trump ar fi discutat şi despre trimiterea unor trupe terestre. Marea Britanie este gata să trimită şi ea un portavion în Orientul Mijlociu, dar Iran a avertizat statele europene să nu se implice în conflict.

România nu are, însă, motive de îngrijorare, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu acordat în timpul vizitei sale de miercuri din Polonia.

"Nu ne temem deloc de ce s-ar putea întâmpla pe teritoriul nostru. Dar, dacă va dura, va avea un impact asupra economiei globale", a declarat Nicuşor Dan.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰