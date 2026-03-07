Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Amenda primită de un şofer băut care a fugit de poliţişti şi a provocat un accident, în Iaşi

O urmărire periculoasă a avut loc pe străzile din Iași. Un șofer a intrat în vizorul polițiștilor după ce nu a acordat prioritate de trecere. Fără să țină cont de semnalele polițiștilor care îl îndemnau să tragă pe dreapta, bărbatul a apăsat pedala de accelerație și a încercat să scape de echipaj.

de Clara Mihociu

la 07.03.2026 , 13:38

Urmărirea a avut loc vineri seara, în jurul orei 22. Polițiștii aflați în patrulare au observat un autoturism care nu a acordat prioritatea de trecere, motiv pentru care l-au semnalizat cu semnale acustice și luminoase pentru a trage pe dreapta.

Șoferul însă nu s-a conformat, astfel că a început urmărirea pe străzile din oraș. La un moment dat, în timpul acestei urmăriri, șoferul era să provoace un accident: a acroșat oglinda unui alt autoturism, iar camera de bord a acestei mașini a surprins momentul. Nici măcar atunci nu s-a oprit, iar polițiștii au continuat să îl urmărească și, la un moment dat, într-un cartier, au reușit să-l tragă pe dreapta.

L-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus și la o unitate medicală pentru a-i fi prelevate probe biologice. S-a ales cu dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, a primit o amendă de aproape 3.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 3 luni.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

iasi urmarire politie
Înapoi la Homepage
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Amenda primită de un şofer băut care a fugit de poliţişti şi a provocat un accident, în Iaşi