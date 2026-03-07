O urmărire periculoasă a avut loc pe străzile din Iași. Un șofer a intrat în vizorul polițiștilor după ce nu a acordat prioritate de trecere. Fără să țină cont de semnalele polițiștilor care îl îndemnau să tragă pe dreapta, bărbatul a apăsat pedala de accelerație și a încercat să scape de echipaj.

Urmărirea a avut loc vineri seara, în jurul orei 22. Polițiștii aflați în patrulare au observat un autoturism care nu a acordat prioritatea de trecere, motiv pentru care l-au semnalizat cu semnale acustice și luminoase pentru a trage pe dreapta.

Șoferul însă nu s-a conformat, astfel că a început urmărirea pe străzile din oraș. La un moment dat, în timpul acestei urmăriri, șoferul era să provoace un accident: a acroșat oglinda unui alt autoturism, iar camera de bord a acestei mașini a surprins momentul. Nici măcar atunci nu s-a oprit, iar polițiștii au continuat să îl urmărească și, la un moment dat, într-un cartier, au reușit să-l tragă pe dreapta.

L-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus și la o unitate medicală pentru a-i fi prelevate probe biologice. S-a ales cu dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, a primit o amendă de aproape 3.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 3 luni.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰