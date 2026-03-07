În jurul zilei de 8 martie, multe femei primesc flori, creme, parfumuri sau o ieșire frumoasă în oraș. Sunt gesturi care plac și rămân o amintire frumoasă, dar cam atât. Numai că, de foarte multe ori, exact femeile care au grijă de toți cei din casă își lasă propria sănătate pe ultimul loc. Amână analize, pun oboseala pe seama ritmului de fiecare zi, trec peste palpitații, peste nopți mai proaste, peste schimbări de dispoziție sau peste stările pe care le pun simplu pe seama vârstei.

Aici începe, de fapt, una dintre cele mai importante discuții despre anii care urmează. După 40 de ani, corpul femeii intră într-o etapă în care lucrurile nu mai pot fi privite separat. Hormonii, somnul, tensiunea, colesterolul, memoria, metabolismul și sănătatea inimii încep să se lege între ele mult mai strâns. De aceea, multe dintre semnalele care par minore ajung să spună, puse cap la cap, o poveste medicală mult mai serioasă decât pare la prima vedere.

În acest context vine Conferința online "Harta Longevității Feminine", organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, miercuri, 11 martie 2026, de la ora 18:00. Evenimentul, moderat de Carmen Brumă, va fi transmis live pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale fundației, iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

Interesul pentru tema aceasta nu ține de modă și nici de un val trecător de preocupare pentru wellness. În ultimii ani, medicina a început să privească mai atent felul în care îmbătrânește organismul feminin și ce avantaje, dar și ce vulnerabilități apar odată cu schimbările hormonale. În locul unei discuții generale despre "a trăi mai mult", conferința mută accentul spre întrebările care contează în viața reală: cum îți protejezi inima, ce rol are menopauza în sănătatea creierului, când are sens o evaluare mai atentă și ce merită urmărit concret după 40 de ani.

Pentru multe femei, partea cea mai utilă va fi tocmai aceasta: faptul că informația medicală vine din zone foarte clare și foarte aplicate. Dr. Andreea Lăcraru va vorbi despre sănătatea cardiovasculară a femeii, un subiect ignorat multă vreme tocmai pentru că simptomele și riscurile feminine nu seamănă întotdeauna cu cele descrise clasic la bărbați. Dr. Corina Neamțu va explica felul în care trebuie înțeleasă astăzi terapia hormonală și de ce momentul în care este inițiată schimbă mult sensul discuției. Dr. Raluca Hera aduce tema legăturii dintre menopauză și declinul cognitiv, o zonă care interesează tot mai mult femeile active, aflate încă în plină viață profesională și de familie.

Conferința online "Harta Longevității Feminine" nu se va limita la explicații abstracte. În discuție vor intra și instrumente concrete, de la evaluarea riscului cardiovascular până la analize și indicatori care pot oferi o imagine mai corectă despre starea reală de sănătate. În locul tentației de a transforma orice simptom într-o dramă sau, dimpotrivă, de a-l ignora, conferința propune un tip de atenție mai matură și mai bine informată.

Există și un motiv mai mare pentru care subiectul merită urmărit. În proiectul "Harta Longevității", dezvoltat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, femeile apar constant mai prezente la vârste foarte înaintate, iar explicația nu stă într-un singur detaliu. Contează biologia, contează accesarea mai frecventă a serviciilor medicale, contează felul în care femeile își duc viața de zi cu zi și contează inclusiv relațiile sociale, care devin esențiale odată cu vârsta

Tocmai de aceea, în preajma zilei de 8 martie, o discuție despre sănătatea pe termen lung poate avea mai mult sens decât pare. În spatele unei femei care spune că este "doar obosită" pot exista întrebări importante despre inimă, hormoni, memorie și prevenție. Conferința online "Harta Longevității Feminine" le adună în aceeași seară, cu medici și specialiști care pot pune ordine într-un subiect pe care multe femei îl simt, dar puține ajung să îl înțeleagă la timp.

