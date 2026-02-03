Tragedie fără margini în judeţul Sibiu! Doi fraţi, de şase şi nouă ani, au sfârşit tragic după ce au căzut în apa îngheţată a unui pârâu. Fetiţa a fost scoasă de unchiul său care i-a oferit primul ajutor. Din păcate, aceasta a murit în braţele medicilor. Fratele său a fost căutat aproape două ore de scafandri

Ora 16:25. Un apel la 112 anunţă o tragedie uriaşă. Doi copii de şase şi nouă ani au căzut în apa rece sloi a pârâului din localitatea sibiană Chirpăr. Alarma este dată de o vecină, care este alertată de fratele mai mic al celor doi micuţi, un băiat de trei ani, care a început să plângă cât l-au ţinut plămânii atunci când şi-a văzut fraţii în apă. Fetiţa şi băieţelul se jucau în curtea casei şi, fără să spună cuiva, au plecat pe malul pârâului. Fără să conştientizeze pericolul real la care se expun, micuţii au călcat pe o bucată de gheaţă care plutea şi au căzut în apa rece sloi.

"Copiii s-au jucat afară. Eu am băgat lemne în casă să fac mâncare la copilaşi", spune mama.

"N-a durat mai mult de 10-20 de minute treaba asta. Că eu când am venit de am adus lemnele, erau copiii în casă", povesteşte tatăl.

"S-au dus acolo să ia nişte crengi, cum mi-a zis mie băieţelul de trei anişori", povesteşte mama.

Până la sosirea salvatorilor, unchiul copiilor a sărit şi a scos-o pe fetiţă din apă

"Am luat copila. Am pus-o o ţâră jos, i-am suflat în gură. Am băgat-o, am adus-o repede în casă, am pus-o în casă jos. El îi sufla în gură, eu îi făceam resuscitare. Copilei îi mai bătea o ţâră inima", spune unchiul copiilor.

"Minora a fost găsită în stop cardio-respirator şi i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă, aceasta nu a răspuns. Medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul", a declarat Andrei Alexandrescu, ISU Sibiu.

După două ore de căutări a fost recuperat şi băiatul de nouă ani. Din păcate, şi el, tot fără semne vitale. Trupurile neînsufleţite ale celor mici au fost luate de Medicina Legală, iar poliţiştii fac cercetări pentru a afla cum s-a întâmplat totul.

"Doamne fereşte pentru toată lumea, că toţi avem copii. Dar, ce să facem? Asta e o neglijenţă poate şi a familiei, nu ştim...", spun localnicii.

Familia a mai pierdut doi copii în trecut, din cauza pneumoniei. Cei de la Protecţia Copilului au deschis şi ei o anchetă. Tragedia vine la nici două săptămâni după ce doi băieţei de patru ani au căzut în apele îngheţate ale Someşului Mic. Unul dintre ei este în continuare de negăsit.

