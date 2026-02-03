Momente delicate pentru antrenorul echipei naţionale! Abia externat săptămâna trecută, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat din nou, de urgenţă, la spital! Îngrijoraţi pentru că starea lui s-a înrăutăţit, medicii i-ar fi recomandat să renunţe la echipa naţională. Legendarul antrenor este optimist, dar Federaţia de Fotbal se gândeşte la o variantă de rezervă, pentru meciul de baraj cu Turcia, decisiv pentru Campionatul Mondial.

Mircea Lucescu a fost internat aseară. Antrenorul venise pentru un control la inimă, dar medicii l-au trimis în salon când au văzut analizele.

Medicii au descoperit o infecţie generalizată

Necazurile lui au început anul trecut, când s-a plâns de probleme cardiace şi s-a internat. În decembrie, gripa i-a agravat starea, iar luna trecută a ajuns la spital cu febră mare. După tratament şi-a revenit parţial, dar acum medicii sunt din nou alarmaţi. De pe patul de spital, Mircea Lucescu a transmis, însă, un mesaj optimist.

"Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observaţie", a declarat Mircea Lucescu, citat de Federaţia Română de Fotbal.

Mesaje de susţinere din lumea fotbalului

"Suntem toţi îngrijoraţi de situaţia lui Mircea Lucescu. Toţi îi dorim sănătate maximă, suntem alături de el. Vrem să îl revedem acolo unde îi este locul", a precizat Anghel Iordănescu, fost selecţioner al României.

Medicii nu ştiu, însă, dacă Mircea Lucescu se poate întoarce pe bancă la timp pentru meciul cu Turcia de luna viitoare, important pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite.

Surse din Federaţia de Fotbal susţin că Edi Iordănescu l-ar putea înlocui dacă va fi cazul. Toamna trecută, selecţionerul spunea că i-a pregătit pe tricolori pentru orice eventualitate.

Un palmares impresionant, în ciuda problemelor de sănătate

"Nu se ştie dacă eu voi mai fi, aşa că nu e niciun fel de problemă. ucătorii ştiu ce au de făcut şi după vom vedea ce se întâmplă. Am o vârstă, cine ştie? Mâine mă îmbolnăvesc şi... (bate în masă) Doamne fereşte!", spunea Lucescu în trecut.

Mircea Lucescu a avut probleme grave de sănătate din 2009, când medicii l-au operat pe cord şi i-au montat un stent. În 2023, a mai trecut printr-o intervenţie chirurgicală la şoldul stâng, iar anul trecut medicii i-au pus proteză la şoldul drept. Lucescu pe locul trei în topul celor mai titraţi antrenori din lume, cu 35 de trofee câştigate.

"M-am concentrat pe fotbal, pe echipa naţională, pe dezvoltarea fotbalului românesc. Şi ca căpitan al echipei naţionale, şi ca antrenor, şi acum la sfârşit de carieră când am venit aici cu tot sufletul", a explicat selecţionerul României.

Drumul tricolorilor spre Mondialul din SUA

Visul american al tricolorilor va începe în Istanbul, pe stadionul lui Beşiktaş, împotriva Turciei.

Partida decisivă pentru calificare o vom juca tot în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo şi va fi transmisă exclusiv de Antena 1 şi AntenaPlay pe 31 martie.

