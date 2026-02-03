Antena Meniu Search
Video Probleme fără sfârşit pentru "Golden Gate" de România. Constructorul, pus iar la plată

Val de probleme pentru celebrul pod de la Brăila, supranumit Golden Gate de România. Au apărut din nou tasări la rampa de urcare pe pod, iar poliția a impus restricții de viteză. Constructorul este obligat să facă reparațiile pe cheltuială proprie.

de Adrian Obreja

la 03.02.2026 , 19:28

Problemele podului de la Brăila par că nu au un sfârșit. Rampa se scufundă iar.

Unde se face trecerea de pe rampa de acces pe pod efectiv, diferența de nivel se vede foarte bine atunci când trec mașinile, mai ales cele de mare tonaj, tiruri și camioane.

Tasările sunt o problemă mai veche

Primele tasări la rampa de acces pe pod au apărut  în toamna anului 2024, apoi în martie 2025. Constructorul a încercat să remedieze, a forat la peste 20 de metri adâncime, a băgat piloni metalici pe care i-a injectat cu beton. Soluția a dat roade până acum, când construcția se scufundă iar. 

Șoferii, mai ales cei care tranzitează frecvent podul, sunt sătui de reparaţii.

Din iulie 2023 de la inaugurare, problemele s-au ţinut lanţ. Mai întâi s-au descoperit şuruburi puse doar de formă pe parapeți, apoi asfaltul a cedat de 4 ori şi în cele din urmă au apărut infiltraţii,

"Ne-am săturat de condițiile pe care le avem când parcurgem acest pod, dar n-avem ce să facem. De fiecare dată apar gropi, apar alte probleme. Să sperăm că nu se scufundă cu noi", a spus un şofer.

"Cred că nu e reușit proiectul sau cei care fac nu sunt atenți la calitatea care trebuie să fie pentru viața omului", a explicat un conducător auto.

"Intenția și utilitatea lui e foarte bună. Dar nu știu cine, și-a băgat cineva coada de nu au băgat toate ingredientele și la asfalt, și la construcție", a adăugat o altă persoană.

Poliția a decis să impună restricții de viteză în zonă

"Limitarea temporară a vitezei la 40 km/h pentru toate categoriile de vehicule pe DN2S, între km 4+440 și km 4+640, pe ambele sensuri de mers", a transmis Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Lucrările de reparaţii se vor face pe cheltuiala constructorului.

"Am notificat constructorul și imediat ce vremea va permite, constructorul trebuie să intervină și să remedieze această situație", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Statul român a încasat de la constructor aproximativ 16 milioane de euro pentru defectele podului și pentru întârzieri în execuția lucrărilor. Astăzi mai sunt alte procese pe rol, pentru despăgubiri.

