Jocurile de noroc au devenit o modă periculoasă printre copii şi adolescenţi. Cei mai mici jucători au doar 10-11 ani şi multi dintre ei pariază online, ascunşi sub identitatea unor adulţi. Specialiştii avertizează că obsesia pentru jocuri de noroc, la vârste fragede, vine cu alte dependenţe grave care pot duce şi la gesturi extreme.

România are peste 13 mii de săli cu jocuri de noroc, iar cele mai multe sunt în Bucureşti. La cele 80 de mii de aparate pariază 160.000 de români zilnic echivalentul unui milion de euro. Şi mai mulţi joacă online.

Peste 400.000 de conturi sunt site-urile de jocuri de noroc. În spatele multora dintre ele se află minori, care se folosesc de identitatea părinţilor sau a altor adulţi pentru a putea paria.

Apoi, sunt liberi sa se joace oricând și oricum. Întotdeauna până la ultimul ban. "Am 14 ani. Am văzut şi la noi în clasă a băgat un coleg de-al nostru am mai văzut şi la alte clase, mai bagă. Undeva la 100 de lei. De la părinţi, din alocatie", ne devăluie un adolescent.

Vezi și

Datele arată ca 24% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani au încercat cel puţin o dată jocurile de noroc sau pariurile sportive, iar 3,5% au ajuns să fie dependenţi.

Specialiştii spun că efectele nocive vin în lanţ

Dependeţele formate de la vârste fragede pot duce la gesturi extreme în viaţa de adult, atrag atenţia experţii. "Copilul respectiv va putea suferi de depresie, de anxietate. Nu neapărat să mergem cu copilul la un psiholog ci să mergem noi la un psiholog, pentru a învăţa cum să ne scoatem copilul din acest cerc vicios", ne explică Constantin Cornea, psiholog.

În fiecare zi, un dependent de jocuri de noroc vrea să-şi ia viaţa sau să le facă rău celor din jur. Anul trecut, un tânăr de 19 ani din Râmnicu Vâlcea şi-a dat foc într-o zonă aglomerată a oraşului după ce a pierdut 3.000 de lei la păcănele.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Unde preferați să plecaţi în minivacanţa de Sf. Maria? La mare La munte În străinătate Nu plec în vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰