Aproape 5.000 de şoferi, de patru ori mai mulţi decât anul trecut, s-au trezit cu permisul de conducere "luat" de medici, după ce au fost diagnosticați cu afecțiuni care îi fac inapţi să conducă. Specialiștii în conducere defensivă avertizează, însă, că unii şoferi evită special controalele periodice şi devin, astfel un pericol pentru ei şi cei din jur.

de Bogdan Dinu

la 21.11.2025 , 20:07

Probleme legate de vedere, auz, afecţiuni cardiace sau ale sistemului nervos, plus tulburări psihice sunt cele mai frecvente cauze care îi lasă pe şoferi fără permis de conducere. 4.821 de români au rămas pietoni în primele opt luni ale anului, după ce au fost diagnosticați cu boli care îi făceau inapţi să conducă. "Automat că reacțiile sunt întârziate. În conducerea auto sunt situații în care urmează să iei hotărâri în fracțiuni de secundă", a declarat Aurel Moraru, instructor auto.

Cum poate fi recuperat permisul în astfel de situaţii

În funcție de diagnostic și de pericolul pe care șoferul îi poate reprezenta la volan, medicii au posibilitatea să anunţe unitatea care a emis permisul de conducere sau direct Poliția. "Ne poate influența o traumă, ne poate influența o depresie, ne poate influența un atac de panică. O traumă nu te pregătește dinainte. Te poate influența să fii mai nervos, să fii mai irascibil, să fii mai iritabil", a declarat Constantin Cornea, psiholog.

Dacă în cazul șoferilor cu probleme de vedere problema se poate corecta mai ușor, la cei care suferă de afecțiuni psihice recuperarea poate fi de durată și complicată. Procedura de redobândire a permisului, în astfel de cazuri, este posibilă doar dacă șoferul a depășit problemele medicale. Dosarul trebuie să conțină, printre altele, un aviz medical și unul psihologic, care să confirme că persoana este aptă să conducă din nou. O astfel de procedură, în cazul în care va fi aprobată, poate dura câteva săptămâni.

