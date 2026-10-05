Moarte suspectă în spitalul orăşenesc din Bicaz. Un asistent medical care lucra în cadrul serviciului de primiri urgenţe a fost găsit fără suflare. Asistenul avea 35 de ani.

Bărbatul în vârstă de 35 de ani lucra de mai mult timp la unitatea de primiri urgențe a spitalului orășenesc Sfântul Ierarh Nicolae din Bicaz. A fost găsit chiar în timpul serviciului, într-o cameră de la UPU, fără viață însă, chiar de către colegi.

Din primele verificări nu avea urme de violență pe corp, așa că este luată în calcul o eventuală problemă medicală, dar asta se va vedea după ce îi se va face autopsia.

Cei de la spital au fost cei care au anunțat decesul bărbatului, care era cunoscut de un om empatic care își făcea meseria cu multă grijă față de pacienți și cu mult respect față de colegii săi.

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