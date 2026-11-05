Vicepremierul landului german Bavaria, Hubert Aiwanger, a fost găsit mort în camera unui hotel din Berlin, au anunţat miercuri noaptea procurorii germani, citaţi de AFP, Reuters şi dpa.

Aiwanger, care era şi ministru al economiei în executivul bavarez, a fost descoperit în camera sa de la hotelul Neuer Fritz miercuri seară. Cauza morţii nu este deocamdată cunoscută.

''Circumstanţele exacte în care a fost găsit încă nu pot fi dezvăluite, din motive de securitate'', a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin.

Nu este exclusă nici varianta crimei

Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanţele şi cauza morţii politicianului şi a exclus implicarea unei părţi terţe. A fost dispusă efectuarea unei autopsii şi ar putea fi audiaţi mai mulţi martori, a adăugat reprezentantul Parchetului.

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Aiwanger urma să aibă un discurs la deschiderea biroului din Berlin al Alegătorilor Liberi, partidul pe care l-a condus la nivel regional şi naţional. El şi-a anulat însă participarea din motive medicale şi ulterior a fost găsit în stare de inconştienţă în camera sa de hotel.

''Moartea bruscă a lui Hubert Aiwanger este o tragedie absolută'', a reacţionat pe X premierul bavarez Markus Söder, care s-a declarat şocat profund de această veste.

Hubert Aiwanger a devenit lider al grupului parlamentar al Alegătorilor Liberi în Bavaria în 2008. Partidul a intrat într-o coaliţie guvernamentală cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) în 2018, el devenind vicepremier şi ministru al economiei în executivul bavarez.