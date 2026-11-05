Șase opere de Picasso, furate dintr-un local din Franța. Hoții au acționat în toiul nopții

Şapte persoane au fost reţinute marţi, în urma unei anchete privind furtul a şase gravuri semnate de Pablo Picasso, din localitatea Mougins, situată în departamentul francez Alpes-Maritimes. Suspecţii au fost reţinuţi în mai multe localităţi din regiune, iar operele de artă au fost recuperate în stare perfectă, a anunţat miercuri Jandarmeria Naţională franceză, printr-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Faptele au avut loc în noaptea de 1 spre 2 octombrie. "Între ora 1:45 şi ora 2:00, doi indivizi, cu cagule şi mănuşi, au pătruns prin efracţie într-un local din centrul vechi al localităţii Mougins, în timp ce un al treilea individ stătea de pază într-un vehicul parcat în apropierea localului", a spus Jandarmeria. Aceştia au sustras şase gravuri "originale ale artistului Pablo Picasso şi au fugit".

Un prejudiciu estimat la peste 100.000 de euro

Jandarmeria adaugă: "Prejudiciul, greu de estimat în domeniul artei, depăşeşte 100.000 de euro".

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Parchetul din Grasse a deschis o anchetă şi a însărcinat anchetatorii din cadrul brigăzii de cercetări din Cannes să o conducă. Aceştia "au reconstituit rapid traseul autorilor". "Ancheta [...] a permis identificarea nu numai a celor trei autori direcţi ai faptelor, ci şi a celor care au preluat bunurile furate şi a complicilor care au furnizat mijloacele logistice". De asemenea, s-a stabilit o legătură cu un caz de furt de autovehicul comis cu câteva luni mai devreme în departament.

Care este profilul suspecţilor? "Unii dintre ei fac parte din reţele de criminalitate organizată şi sunt cunoscuţi pentru deţinerea şi utilizarea armelor de foc", a precizat Jandarmeria.