Mâncăm cu poftă şi, uneori, chiar fără regrete, alimente ultraprocesate. Nu ne gândim vreo secundă la pericolul la care ne expunem! Sunt gustoase, ne ajută să ne satisfacem foamea când nu avem timp de gătit, însă, medicii ne spun clar: micile plăceri vin cu probleme grave de sănătate. Una dintre cele mai serioase este reprezentată de bolile cardiovasculare. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul pacienților afectați.​

"Aici putem vedea coronarografia unei paciente. Pacienta m-a şi întrebat, era o pacientă nefumătoare şi m-a întrebat: "Cum se face că am problemele acestea la 50 şi ceva de ani?" Exact alimentaţia nepotrivită era principala cauză pentru astfel de probleme.", spune un medic cardiolog.

Mezelurile, chipsurile şi produsele de patiserie sunt gustoase, ne ajută să păcălim foamea, dar sunt atât de nocive, încât pot duce la probleme cardiovasculare, obezitate şi diabet.

"Alimentele ultraprocesate funcţionează mai degrabă ca nişte droguri decât ca nişte alimente şi stimulează într-o măsură exagerată centrii plăcerii din creierul nostru, astfel încât, ne creează o dorinţă de a mai consuma, şi consuma, şi de a consuma.", adaugă Cristian Militaru, medic cardiolog.

În plus, sunt pline de calorii, dar foarte sărace în vitamine şi proteine.

"Alimentele ultraprocesate sunt foarte uşor de recunoscut, trebuie doar să le citim eticheta şi acolo unde există foarte multe ingrediente pe care nu ştim să le identificăm, pe care nu le avem în bucătăria noastră, e clar că vorbim despre un aliment ultraprocesat.", menţionează Andreea Belu, medic nutriţionist.

Teoria o ştim cu toţii, însă, practica ne cam dă bătăi de cap.

"Din cauza lipsei timpului, pentru că, cu toţii avem problema asta cu timpul şi, în special, din comoditate. Fierb nişte crenvurşti sau mă opresc repede la patiserie, îmi iau câteva croissante sau orice de patiserie.", spune o femeie.

"Din când în când, mai guşti un salam de o calitate mai bună, dar crenvurşti nu.", adaugă o altă femeie.

În Uniunea Europeană, studiile arată că mâncarea ultraprocesată constituie 60% din alimentaţia copiilor şi 40% din cea a adulţilor.

