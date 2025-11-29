Atmosferă de poveste și în Germania, unde s-a deschis celebrul târg de Crăciun de la Nürnberg, unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute din țară. O tânără îmbrăcată în costum de înger a dat startul festivităților, recitând un poem tradițional de la balconul unei biserici. Evenimentul a atras deja numeroși vizitatori, curioși să trăiască magia începutului de Advent.

Faimosul Târg de Crăciun de la Nürnberg (Nürnberger Christkindlesmarkt) s-a deschis oficial vineri, potrivit dpa, informează Agerpres. Eleva Nora Falk, care întruchipează "Christkindl", mascota oficială a târgului, a deschis evenimentul cu prologul tradițional. O mulțime numeroasă s-a adunat în piața centrală a orașului pentru a asculta poemul recitat de Falk, îmbrăcată într-un costum aurit de înger, de la galeria bisericii Frauenkirche.

Ca în fiecare an, orașul se pregătește să primească aproximativ două milioane de vizitatori din Germania și din străinătate. Nürnberg-ul găzduiește în vechea piață centrală circa 160 de standuri, recunoscute după copertinele în dungi roșii și albe, care introduc publicul în atmosfera autentică a Crăciunului. Turiștii pot degusta produse tradiționale, precum renumita turtă dulce de Nürnberg, cozonaci cu fructe sau vin fiert, ori pot cumpăra decorațiuni de brad și obiecte realizate artizanal.

Prima mențiune documentară a târgului datează din anul 1628, însă originile sale sunt considerate a fi chiar mai vechi. Christkindlesmarkt se deschide în mod tradițional în vinerea de dinaintea primei duminici de Advent și rămâne deschis până în Ajunul Crăciunului, devenind în fiecare an un punct de atracție major în sudul Germaniei.

Pentru a facilita accesul numeroșilor vizitatori în „inima” istorică a orașului, autoritățile au suplimentat serviciile de transport public. În weekendurile premergătoare Crăciunului, numărul trenurilor de metrou care circulă în centrul orașului este dublat, astfel încât turiștii și localnicii să poată ajunge rapid și confortabil la târg.

