Cea mai frumoasă imagine a sărbătorilor de iarnă este, fără doar şi poate, momentul în care oferim şi primim la rândul nostru cadouri de la cei dragi. Imaginaţi-vă cum ar fi ca, sub ambalaj, copilul vostru să găsească un cartof. Pare o glumă, dar mai mulţi români care au avut prezenţa de spirit să verifice coletul comandat au avut parte de această dezamăgire.

Înăuntru trebuia să fie o jucărie kendama, doar asta se caută cel mai mult în această perioadă. Escrocii profită de cererea tot mai mare, îşi fac site-uri care par magazine online, doar că după ce încasează banii, trimit orice prin curier. Românii păcăliţi nu au mai dat de urma lor.

Pentru o familie din Brașov, un cadou pentru copii s-a transformat într-o țeapă de 100 de euro. Părinții au comandat două kendame de pe un site, dar în locul jucăriilor au primit cartofi.

"Am doi copii și am luat pentru ei aceste jucării. 511 lei. Nici nu știu dacă să râd sau să plâng, am primit trei cartofi. Am sunat ulterior imediat și la bancă în momentul în care mi-am dat seama că ceva nu este în regulă", a spus o mamă.

Articolul continuă după reclamă

Abia după ce au început să citească recenziile și-au dat seama că au fost păcăliți. Şi nu sunt singurii păcăliţi. Unii au pierdut 300 de lei, alții au plătit chiar și mii de lei pentru produse care ori nu au mai ajuns niciodată sau de calitate îndoielnică .

"Pentru o astfel de kendama, luată dintr-un magazin de specialitate, destinată începătorilor pornește de la 150 de lei. Asta în timp ce o kendama luată de pe un magazin oarecare de pe internet, o kendama contrafăcută, costă aproape 300-400 lei", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

După ce sunt păcăliți, părinții ajung, de cele mai multe ori, să plătească din nou, ca să reușească, totuși, să cumpere cadoul dorit de copil.

"Chiar noi le cerem dovezi și trimitem la autorități sau la servere să le închidă site-urile. Principala recomandare e să cumpere din magazine autorizate și, de preferat, din magazine fizice. Acolo vezi clar produsul și îți dai seama dacă e fake sau nu. Copilul știe de unde trebuie cumpărat, pentru că vorbesc la școală cu colegii, știu", a spus Iulian Tache, administrator magazin.

Dacă alegem totuși să comandăm de pe internet, cel mai sigur este să ne informăm bine înainte de a oferi site-ului ales acces la datele noastre bancare.

"Folosiți doar platforme pe care le cunoașteți și verificați recenziile comercianților. Nu trimiteți bani în avans pentru vânzători necunoscuți", a declarat Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

În ultima perioadă, kendama a redevenit foarte populară printre tinerii de toate vârstele.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰