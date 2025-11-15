Kendama, jucăria devenită celebră în 2014, a revenit în forţă. Tinerii au transformat jongleriile într-un adevărat sport și participă la tot felul de competiții. Un astfel de concurs a avut loc în Agigea, unde copii de toate vârstele s-au înscris pentru a-și arăta măiestria.

Sute de copii s-au strâns la Kendama Fest, în Agigea, pentru a-și arăta îndemânarea în jocul care a cucerit din nou lumea. Au repetat luni întregi ca să ajungă cei mai buni.

"Eu mă joc vreo 5 ore pe zi chiar. Nu mai ies să mă joc cu prietenii sau dacă ies cu ei mă joc tot cu kendama", a spus un concurent.

O kendama bună nu este ieftină, aşa că mulți dintre participanți şi-au cheltuit economiile ca să-și poată cumpăra jucăria preferată.

Reporter: Cât a costat?

Concurent: 330 de lei

Reporter: Și banii? Din pușculița ta?

Concurent: 150 de la mine, 180 de la părinții mei. Le-am zis că am nevoie de o kendama nouă pentru că pe cealaltă mi-a călcat-o mașina.

Câștigătorul competiției în acest an a fost Nicu, un tânăr de 19 ani care a a prins nebunia kendamelor şi în 2014.

"Când a apărut era pur și simplu așa... făceai 2-3 scheme, după care când au început concursuri, te antrenai, voiai să fii cel mai bun. Cu timpul înveți, mie mi-a luat 4 ani să învăț să fiu cât de cât ok", a declarat Nicu Băiculescu, câștigător.

Plini de mândrie, părinții au venit și ei la Kendama Fest pentru a-și susține copiii.

"Renunță la telefon, la playstation și plătește din pușculiță parte din ele, n-o să-i iau toți banii. Pentru mine este ok că-l învață îndemânare, concentrare", spune o mamă.

Câtigătorii nu au plecat acasă cu mâna goală.

"Oferim și premii. Premiul cel mare este de 500 de lei și o kendama, premiul 2 de 300 de lei și o kendama, iar premiul 3 de 200 de lei și o kendama", a declarat Melania Voicu, organizator.

"Sport, activitate și coordonare. Mintea cu corpul, cu mâinile. Vrem să promovăm, să lase copiii telefoanele, tabletele în primul rând și calculatoarele și promovăm acest sport deoarece este o nebunie în România acum", susţine Kevin, organizator.

(ILL LNK_OBS_1511_2025_KENDAMA_JAPONIA - SURSA: YouTube/GLOKEN ) Și nu doar în România, ci la nivel global. Zilele acestea, în Japonia, este organizat Campionatul Mondial de Kendama, unde trick-urile prezentate sunt urmărite de zeci de mii de fani ai jocului.

