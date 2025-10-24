Când nimic nu mai părea să distragă atenţia copiilor de la ecrane, Kendama revine la modă şi face din nou ravagii printre elevi. Ştiţi deja jocul, a mai fost prin 2015 o întreagă nebunie cu el. Şi atât timp cât ţine copiii departe de telefoane, ce poate fi rău - se întreabă părinţii.

Profesorii în schimb, cel puţin unii dintre ei, cred că jocul poate fi periculos. Dar mai multe şcoli chiar au ajuns la decizia să interzică jucăria japoneză la ore, pe motiv că elevii se pot răni. În Gorj, Inspectoratul Şcolar a trimis o recomandare - joaca să fie atent supravegheată de un cadru didactic.

La aproape zece ani de când a cucerit copiii şi adolescenţii, celebrul joc Kendama a revenit în trend, doar că de data aceasta, a ajuns şi subiect de controversă în şcoli.

Profesorii sunt împărţiţi în două tabere. În timp ce unii susţin că jocul îi distrage pe copii de la învăţat, alţii cred că îi ajută la concentrare şi le dezvoltă spiritul competitiv. Părinţii văd alte avantaje.

Unele unităţi de învăţământ din Capitală au decis să restricţioneze jucăriile sau chiar să le interzică complet. În alte şcoli, elevii le pot aduce numai o zi pe săptămână sau numai la ora de sport.

În Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean a trimis şcolilor o recomandare: copiii să nu fie lasati să se joace nesupravegheaţi. Totul ar fi plecat după ce un elev s-a rănit uşor în timpul jocului.

Este şi recomandarea lui CRBL, amabasador al jocului Kendama în România. Chiar el a popularizat jocul la noi, în urmă cu câţiva ani, ca o alternativă mai sănătosă decât statul pe telefon.

Jocul poate fi interzis doar prin regulamentul de ordine interioară a şcolilor.

Alte unităţi şcolare au ales să interzică kendama, dar în schimb organizează competiţii, totul pentru ca jocul să aibă loc într-un mediu controlat şi sigur.

Jocul Kendama a apărut în urmă cu 3 secole în Japonia cu scopul de a îmbunătăţi coordonarea, echilibrul, concentrarea și abilitățile motorii.

Preţul unei jucării pleacă de la 50 de lei , dar poate ajunge să coste şi de 10 ori mai mult, în cazul celor profesionale.

