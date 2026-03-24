Fabrică de bani falși în Suceava. Ca pe bandă rulantă, milioane de euro contrafăcuți plecau din România direct spre Bulgaria. Trei români și un italian au pus pe picioare reţeaua. Prinși în flagrant, aveau asupra lor un milion 200 de mii de euro și un kilogram de cocaină.

Au fost urmăriți pas cu pas de anchetatori, până la Sofia. Azi, poliția le-a închis linia de producție şi a căzut și liderul: un nume greu, legat de cele mai răsunătoare dosare penale din Suceava. Suceava, sat Burla, o localitate cu doar două mii de locuitori, care stătea pe un munte de bani. Într-o casă în construcţie, fără să bată la ochi, ofitţerii de la crimă organizată au descoperit fabrica de bancnote false.

Imprimante, cărămizi de euro în cutii - o tipografie ascunsă între patru pereţi. În spatele afacerii - trei români şi un italian, spun anchetatorii, care au reuşit să falsifice 1,2 milioane de euro. Trupele speciale au intrat în forţă şi în casa liderului grupării - Valentin Juravle, care nu era în locuinţă. L-au găsit, în schimb, pe tatăl acestuia.

Tatăl unuia dintre suspecţi: Au zis că ei controlează ceva în legătură cu bani falşi, aparatură ceva bani falşi.

Reporter: Câţi bani au găsit?

Tatăl unuia dintre suspecţi: Niciun leu <râde> niciun euro, nici nimic

Escrocheria de milioane ar fi fost pusă în mişcare anul trecut. Gruparea ar fi adus din străinătate hârtie specială, sute de kilograme, pentru a putea tipări bancnotele de 50 şi 100 de euro.

Fiecare suspect, spune poliţia, avea un rol clar

Valentin Juravle era liderul - el ar fi făcut rost de toată aparatura pentru tipărire. Italianul Gaetano Silvestri, care figurează în baza de date a Interpolului pentru falsificarea de bani, îi instruia pe ceilalţi doi români cum să facă bancnotele. Tot el punea banii în circulaţie. Aşa au intrat pe fir cu bulgarii care, recent trecuţi la euro, au fost piaţă de desfacere pentru grupare.

Reporter: L-aţi văzut cu bani în ultima perioadă?

Tatăl unuia dintre suspecţi: Cu bani în niciun caz,

Reporter: În comunicatul poliţiei se spunea de 1 milion 200 de mii de euro

Tatăl unuia dintre suspecţi: Nu ştiu unde, să mă chemaţi şi pe mine să îi văd - râde - măcar să îi văd, nu am văzut în viaţa mea 100 de mii, dar milioane.

Când s-au văzut cu banii în mână, cei patru suspecţi au mers în Bulgaria cu două maşini. Un taxi, burduşit cu bancnote false, şi un Range Rover alb, condus de liderul grupării, Valentin Juravle. Cele două maşini au fost filate pe tot traseul, până în parcarea unui mall din Sofia, unde a avut loc primul flagrant.

"Au fost depistaţi în sofia în timp ce deţineau şi transportau o cantitate impresionantă de bancnote false cu cupiură de 100 de euro - 1 milion 200.000 bani falşi şi o cantitate de cocaină", a declarat George Drăgan.

Pe tot drumul, spun ofiţerii de la Crimă Organizată, maşinile au mers la câţiva kilometri una de cealaltă, în aşa fel încât, dacă se intersectau cu poliţia, taxiul să aibă timp de manevră şi să dispară.

În parcarea mall ului din Sofia, cei doi români din taxi, Viron Caramidaru şi Ionel Tue, i-au predat unui bulgar, arestat şi el acum, cea mai mare parte din banii falşi. Bulgarul a fost reţinut şi el, când preda banii mai departe. Gaetano Silvestri a fost la rândul lui încolţit într-un cartier luxos din Sofia. Valentin Juravle a fost lăsat intenţionat să scape şi a fost interceptat în România.

"L-am sunat şi l-am intrebat - bă, ce dracu ai mai făcut. A zis că nu a făcut nimic", spune tatăl lui.

"Operaţiunea cu această grupare a început acum o lună. Rezultatul acestei munci intense alături de poliţiştii români, acum o săptămână, acest grup a fost identificat prima dată în Bulgaria", transmite poliţiara bulgară.

Valentin Juravle este un nume cunoscut anchetatorilor

Este cel care a denunţat-o pe judecătoarea Ana Maria Chirilă din Suceava, prietenă cu interlopii şi filmată în timp ce se droga cu cocaină. Tot el este suspect şi în cazul jafului de peste 1 milion de euro petrecut în 2022. Atunci, împreună cu alţi indivizi, ar fi jefuit o maşină cu produse electronice care venea din Ungaria.

Pentru detectarea bancnotelor false, euro, Banca Centrală Europeană recomandă metoda "atinge, priveşte, înclină". bancnotele reale au o textură fermă, iar zonele cu valoarea şi inscripţia euro sunt uşor în relifef. în lumină e vizibil filigranul, iar în momentul în care o inclini, holograma se schimbă.

"Toate aceste elemente de protecţie sunt binecunoscute de organele de ordine, cât şi de bănci şi dacă aveţi suspiciuni legate de o bancnotă mergeţi la o bancă, ele au aparate care pot identifica o bancnotă falsă. Este mai greu de falsificat o bancnotă de plastic decât una de hârtie. contează foarte mult să faci rost de hârtia respectivă, e mai uşor să găseşti hârtia respectivă decât să produci o marjă de plastic", spune Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR.

Cel mai bun falsificator din istoria României este Radu Theodor Croitoru care timp de 6 ani a tipărit peste 20 de mii de bancnote de 100 de lei cu care a păcălit inclusiv serviciul român de informaţii.

