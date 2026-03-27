Poliţiştii au făcut noi reţineri în mega-ancheta falsificatorilor de bani din Suceava. Este vorba despre doi bărbaţi şi o femeie care au cumpărat, cu bancnote false, telefoane de la oameni de bună credinţă. Cei din urmă nu ştiau că îşi vând smartphonurile pe hârtii care nu aveau nicio valoare. Suspecţii au fost reţinuţi, banii falşi - retraşi din circulaţie, iar poliţiştii încă verifică să vadă dacă nu cumva reţeaua a mai făcut şi alte victime.

Cercetările anchetatorilor care au luat urma banilor falşi din Suceava au dus la alţi trei suspecţi ce au sprijinit la răspândirea miilor de euro imprimate. Cei trei - doi bărbaţi şi o femeie, au primit banii falşi în februarie, odată cu ordinul de a-i cheltui cât mai repede.

"Cei trei au cumpărat, de pe diverse siteuri, 12 telefoane mobile şi le-au plătit cu bani falşi. 8100 de euro tipăriti, practic, la Suceava au fost, pentru scurt timp, în circulaţie, dar poliţiştii şi procurorii DIICOT au reuşit să îi contacteze pe păgubiţi şi au retras toate bancnotele false de pe piaţă", explică Denisa Dicu, reporter Observator.

"Ar fi achiziționat 12 telefoane mobile, plătind sume între 300 și 1.000 de euro, formate din bancnote contrafăcute, din cupiura de 100 și 50 de euro", explică Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română.

1,2 milioane de euro au descoperit poliţiştii de la crimă organizată în Suceava, în satul Burla. Maşinăria de bancnote era ascunsă într-o casă în construcţie, acolo unde trei români şi un italian au început să tipărească bani pe bandă rulantă. Grosul sumei urma să ajungă în Bulgaria, însă anchetatorii i-au oprit la timp pe escroci.

În timp ce membrii grupării au fost arestaţi, investigaţia continuă pentru că oamenii legii trebuie să se asigure că au fost scoase din circuit toate bancnotele false. Până atunci, ne sfătuiesc cum să le recunoaştem.

"Trebuie să simțim bancnota. Trebuie să fie puţin abrazivă şi dură. Dacă este o bancnotă care este plată, cum este aceasta, este un prim semn că această bancnotă este falsă. Să vedem dacă îşi schimbă culoarea în ceea ce priveşte cifra imprimată pe bancnotă", explică Georgian Drăgan, purtător de cuvânt Poliția Română.

Poliţiştii din Iaşi au destructurat azi o altă reţea de falsificatori. Cei doi indivizi au fost reţinuţi după ce au plătit aproape 5 mii de euro falşi pentru 75 de oi.

