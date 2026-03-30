Peste 1,2 milioane de euro falși ar fi urmat să circule în România de la "fabrica de bani" din Suceava

O amplă operațiune a autorităților din România și Bulgaria a dus la confiscarea a aproximativ 2,5 milioane de euro în bancnote falsificate și la destructurarea unei rețele de criminalitate organizată care opera în ambele țări. Potrivit ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, ancheta a scos la iveală existența unei veritabile "fabrici de bani" clandestine, amenajată în județul Suceava, unde erau produse bancnote false de 50, 100 și 200 de euro.

"2,5 milioane de euro în bancnote falsificate, scoase din circulație în România și Bulgaria! Nu este doar o captură, ci un exemplu concret al luptei MAI împotriva criminalității organizate: o fabrică clandestină de bancnote falsificate, destructurată de polițiștii români și bulgari. Grupul infracțional acționa pe teritoriul României și al Bulgariei, producând bancnote false de 50, 100 și 200 de euro. Liderul grupului amenajase o imprimerie secretă în județul Suceava. Cum s-a intervenit? Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Iași și Suceava, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat percheziții domiciliare și au identificat 'fabrica de bani', amenajată într-un imobil izolat, aflat în construcție. Remarc excelenta colaborare dintre Poliția Română și Poliția din Bulgaria", spune Predoiu într-un mesaj publicat, luni, pe Facebook.

Peste 1.2 milioane de euro falși în România

Ministrul de Interne explică și rezultatul acestei anchete: trei persoane reținute, ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile în România, iar alte cinci persoane arestate în Bulgaria, aproximativ 2,5 milioane de euro în bancnote falsificate, confiscate (din care 1.281.400 în România); echipamente de falsificare ridicate: presă termică, dispozitiv CNC laser, imprimante, holograme.

Trei români sunt acuzați că, împreună cu italian, au constituit o grupare de criminalitate organizată, ce a acționat în România și Bulgaria, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

Concret, inculpații au înființat, în județul Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 de euro, 100 de euro și 50 de euro, banii fiind ulterior distribuiți în România și Bulgaria.

Fabrica a fost amenajată într-un imobil aflat în construcție în localitatea suceveană Burla, într-o zonă mai izolată.

În imobilul respectiv, anchetatorii au găsit, săptămâna trecută, 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante.

