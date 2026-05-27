Exclusiv AUDIO. Reacția ministrului Educației după ce a butonat telefonul în timpul discursului unei eleve

Ministrul Educaţiei, cu ochii în telefon în timp ce o elevă ţinea un discurs în lacrimi. Gestul acestuia a stârnit discuții aprinse într-un timp scurt. Mihai Dimian a oferit o reacție ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator. Acesta spune că era obosit și că a lucrat de la ora 2:00 AM până la 21:00 PM.

de Maria Rohnean

la 27.05.2026 , 18:29
Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

La doar câteva zile după ce un scandal monstru a lovit Ministerul Culturii și nu numai, acum a venit rândul ca ministrul Educației să fie nevoit să răspundă pentru un gest care a stârnit discuții puternice. Mihai Dimian a fost surprins în timp ce butona telefonul chiar în momentul în care o elevă ținea un discurs în lacrimi și vorbea despre interzicerea telefoanelor în școli. Mihai Dimian a spus ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator, într-un dialog cu Maria Rohnean, senior coordonator Observator, că era obosit și că a lucrat aproape nonstop la mai multe proiecte ale ministerului Educației.

Mihai Dimian: "Am lucrat de la 2:00 AM la 21:00"

"Faptul că de la ora două dimineața până la 21 seara, a doua zi, adică 19 ore, am lucrat încontinuu pentru această Educație și Cercetare nu este o dovadă că asta fac?! (...) Știți care e treaba?! Eu mă duc la Suceava, copilul meu are 8 ani și plânge în fiecare seară. Dumneavoastră rămâneți aici cu mizeriile astea", a spus Mihai Dimian.

Articolul continuă după reclamă
Maria Rohnean
Maria Rohnean Like

„Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez.

mihai dimian ministrul educatiei telefon eveniment eleva
Înapoi la Homepage
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea”
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: &#8220;Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea&#8221;
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un criminal în serie. „Maniacul din Sankt Petersburg” a profitat de prima ocazie și a fugit
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un criminal în serie. „Maniacul din Sankt Petersburg” a profitat de prima ocazie și a fugit
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apelat la pastile sau injecţii pentru slăbit?
Observator » Evenimente » AUDIO. Reacția ministrului Educației după ce a butonat telefonul în timpul discursului unei eleve
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.