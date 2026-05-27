Ministrul Educaţiei, cu ochii în telefon în timp ce o elevă ţinea un discurs în lacrimi. Gestul acestuia a stârnit discuții aprinse într-un timp scurt. Mihai Dimian a oferit o reacție ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator. Acesta spune că era obosit și că a lucrat de la ora 2:00 AM până la 21:00 PM.

La doar câteva zile după ce un scandal monstru a lovit Ministerul Culturii și nu numai, acum a venit rândul ca ministrul Educației să fie nevoit să răspundă pentru un gest care a stârnit discuții puternice. Mihai Dimian a fost surprins în timp ce butona telefonul chiar în momentul în care o elevă ținea un discurs în lacrimi și vorbea despre interzicerea telefoanelor în școli. Mihai Dimian a spus ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator, într-un dialog cu Maria Rohnean, senior coordonator Observator, că era obosit și că a lucrat aproape nonstop la mai multe proiecte ale ministerului Educației.

Mihai Dimian: "Am lucrat de la 2:00 AM la 21:00"

"Faptul că de la ora două dimineața până la 21 seara, a doua zi, adică 19 ore, am lucrat încontinuu pentru această Educație și Cercetare nu este o dovadă că asta fac?! (...) Știți care e treaba?! Eu mă duc la Suceava, copilul meu are 8 ani și plânge în fiecare seară. Dumneavoastră rămâneți aici cu mizeriile astea", a spus Mihai Dimian.

